Как планируют реформировать сферу нацстатистики в Казахстане

Законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными обсудили на очередном заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Данный законопроект состоит из двух блоков. Первый блок — блок, связанный с реформированием системы национальной статистики и второй блок связан с системой управления данными. Кроме проекта закона параллельно Бюро национальной статистики была разработана концепция реформирования национальной статистики в целом и какие-то базовые вещи изначально были заложены в этой концепции, — сказала мажилисмен Екатерина Смышляева.

По ее словам, целью законопроекта является формирование системы, позволяющей обеспечить единую эффективную политику по повышению качества данных, которые хранятся в информационных системах госорганов, и, как следствие, возможность их многократного использования.

Основными направлениями законопроекта являются:

определение уполномоченного органа, устанавливающего достоверность данных;

оценка достоверности качества данных административных источников;

активное использование административных и альтернативных данных;

переход на цифровые статистические регистры и потоковый сбор данных посредством национальных регистров.

Было отмечено, что серьезной проблемой для развития системы управления национальными данными являются устаревшие методы сбора и обработки данных. Сохранение одновременно электронного и бумажного форматов отчетности существенно снижает качество и достоверность, увеличивает сроки сбора и обработки данных, а также приводит к существенным дополнительным расходам бюджетных средств.

В аспекте межведомственной координации существует проблема рассогласованности и противоречивости информации, предоставляемой государственными органами, и отсутствия унификации терминологии и единого подхода к ведению справочников и классификаторов (классификаций).

Для решения этих вопросов предлагается: