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    18:13, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Как планируют реформировать сферу нацстатистики в Казахстане

    документы, статистика
    Фото: pixabay.com

    Законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными обсудили на очередном заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Данный законопроект состоит из двух блоков. Первый блок — блок, связанный с реформированием системы национальной статистики и второй блок связан с системой управления данными. Кроме проекта закона параллельно Бюро национальной статистики была разработана концепция реформирования национальной статистики в целом и какие-то базовые вещи изначально были заложены в этой концепции, — сказала мажилисмен Екатерина Смышляева.

    По ее словам, целью законопроекта является формирование системы, позволяющей обеспечить единую эффективную политику по повышению качества данных, которые хранятся в информационных системах госорганов, и, как следствие, возможность их многократного использования.

    Основными направлениями законопроекта являются:

    • определение уполномоченного органа, устанавливающего достоверность данных;
    • оценка достоверности качества данных административных источников;
    • активное использование административных и альтернативных данных;
    • переход на цифровые статистические регистры и потоковый сбор данных посредством национальных регистров.

    Было отмечено, что серьезной проблемой для развития системы управления национальными данными являются устаревшие методы сбора и обработки данных. Сохранение одновременно электронного и бумажного форматов отчетности существенно снижает качество и достоверность, увеличивает сроки сбора и обработки данных, а также приводит к существенным дополнительным расходам бюджетных средств.

    В аспекте межведомственной координации существует проблема рассогласованности и противоречивости информации, предоставляемой государственными органами, и отсутствия унификации терминологии и единого подхода к ведению справочников и классификаторов (классификаций).

    Для решения этих вопросов предлагается:

    • Для перехода на платформенную модель цифровой трансформации и обеспечения контроля качества данных должна быть создана эталонная база данных в формате национальных регистров. Национальные регистры позволят создать необходимые технологические условия и обеспечат потоковый сбор данных, реализующий принцип единого информационного пространства, однократного представления данных, сформированных на основе данных первичного учета, и их многократного использования в аналитических целях.
    • В целях снижения нагрузки на респондентов национальные регистры позволят сформировать цифровые статистические регистры по согласованному формату с определенной регулярностью.
    • Применение единой национальной справочной информации позволит обеспечить стандартизацию и согласованность данных всех государственных органов.
    Теги:
    Казахстан Законопроекты Статистика Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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