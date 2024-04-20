Как планируют реформировать сферу нацстатистики в Казахстане
Законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными обсудили на очередном заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Данный законопроект состоит из двух блоков. Первый блок — блок, связанный с реформированием системы национальной статистики и второй блок связан с системой управления данными. Кроме проекта закона параллельно Бюро национальной статистики была разработана концепция реформирования национальной статистики в целом и какие-то базовые вещи изначально были заложены в этой концепции, — сказала мажилисмен Екатерина Смышляева.
По ее словам, целью законопроекта является формирование системы, позволяющей обеспечить единую эффективную политику по повышению качества данных, которые хранятся в информационных системах госорганов, и, как следствие, возможность их многократного использования.
Основными направлениями законопроекта являются:
- определение уполномоченного органа, устанавливающего достоверность данных;
- оценка достоверности качества данных административных источников;
- активное использование административных и альтернативных данных;
- переход на цифровые статистические регистры и потоковый сбор данных посредством национальных регистров.
Было отмечено, что серьезной проблемой для развития системы управления национальными данными являются устаревшие методы сбора и обработки данных. Сохранение одновременно электронного и бумажного форматов отчетности существенно снижает качество и достоверность, увеличивает сроки сбора и обработки данных, а также приводит к существенным дополнительным расходам бюджетных средств.
В аспекте межведомственной координации существует проблема рассогласованности и противоречивости информации, предоставляемой государственными органами, и отсутствия унификации терминологии и единого подхода к ведению справочников и классификаторов (классификаций).
Для решения этих вопросов предлагается:
- Для перехода на платформенную модель цифровой трансформации и обеспечения контроля качества данных должна быть создана эталонная база данных в формате национальных регистров. Национальные регистры позволят создать необходимые технологические условия и обеспечат потоковый сбор данных, реализующий принцип единого информационного пространства, однократного представления данных, сформированных на основе данных первичного учета, и их многократного использования в аналитических целях.
- В целях снижения нагрузки на респондентов национальные регистры позволят сформировать цифровые статистические регистры по согласованному формату с определенной регулярностью.
- Применение единой национальной справочной информации позволит обеспечить стандартизацию и согласованность данных всех государственных органов.