Как планируют развивать здравоохранение ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В течение последних трех лет здравоохранение области динамично развивалось по принципу «из догоняющего – к опережающему». И хотя серьезным испытанием для отрасли стал 2020 год, в условиях пандемии коронавирусной инфекции реализовывались государственные программы развития и модернизации здравоохранения. Подробно об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков,

По его словам, были сделаны важные шаги в развитии сельской медицины для улучшения доступности специализированной медицинской помощи сельскому населению. Были открыты, оснащены современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами кардиологические центры, а также родильные отделения третьего уровня, межрайонные травматологические отделения в городах Алтай и Аягоз, что позволило обеспечить специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью свыше 300 тысяч сельских жителей.

Для доступности квалифицированной медицинской помощи жителям отдаленных сельских населенных пунктов закуплены дополнительно 10 передвижных мобильных комплексов к имеющимся 6 комплексам, что позволило практически полностью оснастить все районные больницы транспортной медициной.

На базе Центра матери и ребенка открыт реабилитационный центр Первого Президента РК для оздоровления детей. Он оснащен современным оборудованием, что позволяет качественно проводить реабилитацию детей.

Обновлен парк специализированного автотранспорта станций скорой помощи и организаций первичной медико-санитарной помощи на 216 единиц. Также дальнейшее развитие получила пульмонологическая помощь –после капитального ремонта и оснащения современным оборудованием открыт пульмонологический центр на базе здания бывшего БСМП.





Как рассказал Ермек Омарбеков, в этом году в рамках комплексной программы повышения эффективности здравоохранения запланировано повышение уровня организации службы родовспоможения в сельских округах. В районной больнице села Маркаколь начнется поэтапный переход на первый уровень службы родовспоможения. С первого на второй уровень перейдут шесть медицинских организаций, а именно районные больницы Тарбагатайского, Глубоковского, Урджарского, Жарминского, Катон-Карагайского районов и города Риддер.

К концу этого года начнет работу вновь введенный в эксплуатацию радиологический центр в городе Семей. Началось строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске.

Также в этом году запланировано строительство пяти объектов первичной медико-санитарной помощи. На побережье озера Алаколь планируется возвести фельдшерско-акушерский пункт. Четыре врачебных амбулатории появится в Курчумском, Урджарском, Глубоковском районах.



