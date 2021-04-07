РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Как планируют развивать здравоохранение ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В течение последних трех лет здравоохранение области динамично развивалось по принципу «из догоняющего – к опережающему». И хотя серьезным испытанием для отрасли стал 2020 год, в условиях пандемии коронавирусной инфекции реализовывались государственные программы развития и модернизации здравоохранения. Подробно об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков,

    По его словам, были сделаны важные шаги в развитии сельской медицины для улучшения доступности специализированной медицинской помощи сельскому населению. Были открыты, оснащены современным оборудованием и высококвалифицированными кадрами кардиологические центры, а также родильные отделения третьего уровня, межрайонные травматологические отделения в городах Алтай и Аягоз, что позволило обеспечить специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью свыше 300 тысяч сельских жителей.

    Для доступности квалифицированной медицинской помощи жителям отдаленных сельских населенных пунктов закуплены дополнительно 10 передвижных мобильных комплексов к имеющимся 6 комплексам, что позволило практически полностью оснастить все районные больницы транспортной медициной.

    На базе Центра матери и ребенка открыт реабилитационный центр Первого Президента РК для оздоровления детей. Он оснащен современным оборудованием, что позволяет качественно проводить реабилитацию детей.

    Обновлен парк специализированного автотранспорта станций скорой помощи и организаций первичной медико-санитарной помощи на 216 единиц. Также дальнейшее развитие получила пульмонологическая помощь –после капитального ремонта и оснащения современным оборудованием открыт пульмонологический центр на базе здания бывшего БСМП.


    Как рассказал Ермек Омарбеков, в этом году в рамках комплексной программы повышения эффективности здравоохранения запланировано повышение уровня организации службы родовспоможения в сельских округах. В районной больнице села Маркаколь начнется поэтапный переход на первый уровень службы родовспоможения. С первого на второй уровень перейдут шесть медицинских организаций, а именно районные больницы Тарбагатайского, Глубоковского, Урджарского, Жарминского, Катон-Карагайского районов и города Риддер.

    К концу этого года начнет работу вновь введенный в эксплуатацию радиологический центр в городе Семей. Началось строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске.

    Также в этом году запланировано строительство пяти объектов первичной медико-санитарной помощи. На побережье озера Алаколь планируется возвести фельдшерско-акушерский пункт. Четыре врачебных амбулатории появится в Курчумском, Урджарском, Глубоковском районах.



    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!