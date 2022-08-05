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Как планируют развивать экотуризм в нацпарке «Көлсай көлдері»
5 Августа 2022 15:06

Как планируют развивать экотуризм в нацпарке «Көлсай көлдері»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Кегенский район аким Алматинской области Марат Султангазиев посетил Национальный парк «Көлсай көлдері». Глава региона ознакомился с планом развития туристического кластера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В первую очередь стоит вопрос сохранения озера Кайынды. За последние годы уровень воды в уникальном водоеме значительно снизился и для его сохранения необходимо возвести дамбу. Однако здесь необходимо отработать ряд вопросов с Министерством экологии РК.

Предусмотрено строительство дороги на озеро, а также будет протянута линия электропередачи.

Аким Кегенского района Талгат Байедилов рассказал о начатой работе по полям фильтрации.

«Горный ландшафт местности не дает выстроить канализационные сети. Мы определили место для полей фильтрации, но для реализации необходима поддержка», - отметил Талгат Байедилов.

Выслушав докладчиков, Марат Султангазиев сказал о необходимости беречь природу: дорога на Кайынды нужна, но в то же время она не должна доходить до самого озера. Санитарная зона должна сохраниться во всех озерах, входящих в состав нацпарка. Вопрос возведения дамбы будет отработан с министерством по линии областного акимата.

Аким прошелся до озера Кольсай вместе с директором нацпарка Ержаном Калматаевым. Пешеходный маршрут оставлял желать лучшего.

«Туристы сюда едут подышать чистым горным воздухом. Но, на деле вынуждены вдыхать запах навоза. Этот вопрос должен решаться руководством нацпарка», - отметил М. Султангазиев.

Директор нацпарка заверил, что сейчас разрабатывается проект для раздельных конной и пешеходной троп. Кроме этого, при поддержке акимата района и за счет собственных средств закупаются биотуалеты.

Марат Султангазиев поручил также пересмотреть логистику для туристов.

В настоящий момент туристические автобусы и путешественники на личном автомобиле доезжают фактически до озера Кольсай. В выходные дни парковка заполняется и воздух наполняют выхлопные газы. Вдобавок ко всему, по периметру стоянки размещены точки общепита, несоответствующие санитарным нормам. Аким области поручил пересмотреть логистику, чтобы весь транспорт на двигателе внутреннего сгорания оставался в селе Саты. Далее по популярным маршрутам необходимо запустить электромобили и автомобили, использующие газ.

Также глава области поддержал вопросы общественной безопасности и внедрения нарядов туристической полиции и строительство медпункта.


Фото: Акимат Алматинской области



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