Как планируют привлекать туристов в Алматинскую область, рассказал глава региона

Аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал, какие новые туристические проекты реализуются в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня на заседании Правительства аким Алматинской области доложил Премьер-министру Олжасу Бектенову как планируют развивать туризм в возглавляемом им регионе

Глава Кабмина заявил, что ежегодно на Чарынский каньон, Капчагай и Кольсай приезжают тысячи туристов.

- Теперь эти места стали самыми известными местами страны. Какие еще новые проекты планируется реализовать? - спросил Олжас Бектенов у акима.

По словам Марата Султангазиева, в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов с целью широкого привлечения туристов.

- В частности, в парке «Чарын» откроется визит-центр, а в этом году планируется увеличить количество глэмпингов. На территории Заилийского Алатау открыты 2 визит-центра. На Кольсайских озерах благоустроены горные тропы и маршруты. Также за счет частных инвестиций запущено несколько комплексов на берегу Капчагайского водохранилища. В результате в прошлом году в эту сферу было инвестировано 60 миллиардов тенге. В этом году реализуются такие крупные проекты, как комплекс отдыха «Капчагай-Курорт», автодром «Сокол», горный комплекс «Коктал», зона отдыха «OBLOKO Country Club». При этом подписан меморандум с инвестиционной группой «Ойкарагай», до 2028 года будет создано 500 новых рабочих мест, будет инвестировано 58 миллиардов тенге, - проинформировал он.

Аким также сообщил, что 9 из 33 территорий, включенных в туристическую карту, расположены в Алматинской области. Принимаются комплексные меры по их развитию, организуются маркетинговые мероприятия, направленные на создание положительного имиджа.