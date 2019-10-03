Как планируют нарастить экспорт казахстанской продукции в соседние страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве торговли и интеграции рассказали, как планируется нарастить экспорт казахстанской продукции в соседние страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Россию мы можем поставить и нарастить экспорт порядка 80 товарных позиций. Наиболее привлекательными из них являются металлургическая промышленность, товары химической промышленности, уран, продовольственные товары и другие на сумму 245,6 млн долларов. В Китай мы можем поставить порядка 60 товарных позиций на сумму 1,6 млрд долларов. Это прокат железа и стали, полуфабрикаты, феррохром, уран, сера, семена масличных культур, пшеница и кондитерские изделия», - сказал вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что в Китай можно поставлять еще 30 различных товаров, которые ранее не экспортировались. Это могут быть оксид, цемент, отдельные товары металлургической отрасли, прутки.

«В Кыргызстан мы можем нарастить 70 товарных позиций на сумму 53 млн долларов. Это товары металлургической промышленности, пищевой, полипропилен, лекарственные средства и так далее. В Туркменистан - порядка 40 товарных позиций на сумму 123 млн долларов. Это прутки железо, кондитерские изделия», - проинформировал К. Торебаев.

Как сообщили в ведомстве, по итогам прошлого года доля торгового оборота с Россией составила 19,5%, с Китаем – 12,3%, с Узбекистаном – 2,9%, с Кыргызстаном – 1% и с Туркменистаном – 0,1%.

Ранее сообщалось, что на границе между Казахстаном и Узбекистаном планируется создание международного торгового центра экономического сотрудничества «Центральная Азия».