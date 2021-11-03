Как планируют благоустроить Семей

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее разрабатывается проект по установке стел и малых архитектурных форм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, в целях улучшения архитектурного облика города разрабатываются эскизные проекты по трем направлениям.

В частности, ведется разработка сметной документации по эскизным проектам для установки подъездных стелл при въезде в город. Установить их планируется вдоль автодорог: «Семей-Усть – Каменогорск», «Семей – Алматы», «Семей-Курчатов», «Семей – Павлодар», «Семей-Барнаул».

Кроме того, планируется установка в городе малых архитектурных форм. В данном направлении ведется работа с группой архитекторов и скульпторов для размещения их форм вдоль кольцевых дорог и на центральных, широких улицах города, а также на набережных, скверах, парках и за пределами школ, колледжей города.

В городском отделе архитектуры и градостроительства также рассказали, что ведется разработка эскизных проектов фасадов зданий и фасадов первых этажей, где расположены объекты малого бизнеса. Обновить хотят в центральной части города, в том числе дома по улицам Абая, Кабанбай батыра, К. Мухамедханова и на проспекте Шакарима.

«В этом направлении уже отобраны более 30 многоэтажных домов с ветхими фасадами и с осыпавшей штукатуркой. Эти эскизные проекты представлены для рассмотрения и обсуждения. В данное время находятся на доработке», — пояснили в ведомстве.

На днях аким Семея Бакытжан Байахметов осмотрел многоэтажные дома и сообщил, что отдел архитектуры предложено несколько вариантов по покраске старых многоэтажных жилых домов по проспекту Шакарима.

«Этот участок города выбран не случайно. Проспект Шакарима — это одна из самых широких и центральных улиц города, своеобразная витрина Семея при съезде со старого моста. Отсюда открывается прекрасный обзор, и высокие монолитные дома видны издалека. Учитывая погодные условия Семея, состояние и особенности покрытия стен домов, фасадная краска должна быть атмосферостойкой, долговечной, термостойкой, иметь высокие паропропускающие и влагоотталкивающие характеристики, отличаться эластичностью к загрязнению», — считает градоначальник.

Фото: didar-gazeti.kz