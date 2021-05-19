Как планируется развивать инфраструктуру столичного аэропорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев рассказали о том, как планируется развивать инфраструктуру. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» в целях исполнения требований законодательства разработало инвестиционную программу по услуге взлет-посадки воздушных судов. Программа направлена для рассмотрения и утверждения в Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Отметим, что она разработана сроком на 5 лет. Источником финансирования являются амортизационные отчисления по активам, задействованным в оказании услуг и прибыль.

«Проект инвестиционной программы предусматривает мероприятия, направленные на обновление действующих и создание новых активов на сумму более 5 млрд. тенге. Утверждение программы обеспечит целевое использование средств, прозрачность и гласность принимаемых решений по развитию инфраструктуры. В нее включено приобретение специальной техники необходимой для содержания и эксплуатации аэродрома для надлежащего аэродромного обеспечения полетов. В рамках разработанной инвестиционной программы планируется приобретение 44 единиц аэродромной и специальной техники, которые в полной мере позволят удовлетворить потребность аэропорта в содержании перрона с учетом климатических особенностей региона», - пояснили в пресс-службе столичного аэропорта.

В пресс-службе отметили, что аэропорт является технически сложным, капиталоемким объектом воздушного транспорта, требующим ежегодных инвестиций. С вводом в строй более современных типов воздушных судов повысились требования к содержанию аэродромов. Содержание аэродромов в постоянной готовности для обеспечения безопасности и регулярности полетов предусматривает комплекс мероприятий, связанных с обеспечением повседневного ухода за сооружениями, своевременной и качественной очисткой искусственных покрытий аэродрома в течение года.

Производство ремонта и обслуживания объектов аэродрома невозможно без применения механизации трудоемких процессов и автотранспорта.

«Существующие спецмеханизмы выработали свой моторесурс, а их количество недостаточно для выполнения возрастающего объема работ. За последние 4 квартала аэропортом обслужено более 1000 грузовых рейсов. Имеющееся количество автотранспорта также не удовлетворяет потребность предприятия. Приобретение техники и автотранспорта позволит оперативно выполнять работы по содержанию летного поля и устранению аварийных ситуаций», - рассказали в столичном аэропорту.

При этом, приобретение спецтехники позволит обеспечить круглогодичное содержание искусственных покрытий аэродрома, круглогодичное содержание грунтовой части летного поля, исполнение действующих технологий уборки покрытий, совместную работу с имеющейся в наличии техникой, требования руководящих документов воздушного законодательства к качеству содержания покрытий аэродрома.

«В свою очередь, исполнение мероприятий инвестиционной программы в целом позволит обеспечить целевое использование денежных средств в рамках развития инфраструктуры Общества, что в свою очередь повлияет на повышение качества предоставляемой регулируемой услуги», - отметили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.