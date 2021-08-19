Как первоклассникам в новом учебном году вручат «Әліппе»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как первоклассникам в новом учебном году вручат «Әліппе»? Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, главным событием нового учебного года станет возвращение в учебную программу учебников «Әліппе» и «Букварь».

«На торжественном мероприятии, которое пройдет 1 сентября, первоклассникам вручат «Әліппе» в качестве первого учебника. Учебник был создан на основе методологии Ахмета Байтурсынова. В этом направлении колоссальную работу проделали наши методики и ученые», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Необходимо отметить, что «Әліппе» и «Букварь» по содержанию одинаковые, сделаны, учитывая возрастные особенности школьников.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о подготовке к новому учебному году.

Также сообщалось, что «Әліппе» возвращается в казахстанские школы. А казахстанские педагоги теперь смогут сами выбирать учебники.