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    15:38, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Как перевезти через границу РК культурно и исторически ценные предметы

    ценности, музей
    Фото: Президентский центр Республики Казахстан

    Специалисты Комитета государственных доходов Минфина разъяснили требования к провозу через границу ценных или редких предметов и продуктов, а также механизм уплаты за них таможенных сборов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Для вывоза или ввоза культурно-исторически ценных предметов с границы необходимо заключение компетентных государственных органов. Это разрешение на пересечение границы или ввоз продукта. Если таможенные органы выявляют культурно ценную продукцию, они опираются на этот документ, — сказал на брифинге в ведомстве главный эксперт департамента некоммерческого обращения КГД Куат Калдашев.

    По словам заместителя начальника управления тарифного регулирования и стоимости КГД Куралай Асаубаевой, таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, определяется в соответствии с международным договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), который ратифицирован законом Республики Казахстан 13 декабря 2017 года.

    — Таможенная стоимость товаров не определяется при их помещении под таможенную процедуру: таможенного транзита, таможенную процедуру таможенного склада, таможенную процедуру уничтожения, таможенную процедуру отказа в пользу государства или специальную таможенную процедуру. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной территории Союза, определяется в соответствии с Таможенным кодексом Республики Казахстан (ТК РК). Подчеркиваем, что таможенная стоимость товаров определяется декларантом, — сказала она.

    Таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации.

    Теги:
    Минфин РК Закон и право Современная культура ЕАЭС Граница
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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