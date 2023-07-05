Как пересчитали тарифы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области пересчитали тарифы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Политика «Тариф в обмен на инвестиции» призвана снизить износ коммунальной инфраструктуры. Его уровень на сетях Павлодарской области в среднем около 68%. Хуже всего ситуация в сфере теплоэнергетики – 76%: Павлодар — 82%, Экибастуз — 93%, Аксу — 64%.

В областном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК рассмотрели восемь заявок монополистов по корректировке инвестиционных программ на 12,8 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента Ибрагим Тангиев.

«Львиная доля инвестиций будет направлена на теплоснабжение, это 9,3 миллиарда тенге. Из них 4,4 миллиарда тенге – ТОО «Павлодарэнерго», ТОО «Павлодарские тепловые сети» – 1,7 миллиарда тенге. 2,3 миллиарда получит «Экибастузтеплоэнерго», но там инвестиции собственника, которые не будут влиять на тариф», — пояснил Ибрагим Тангиев.

Ожидается, что программа позволит ежегодно снижать износ сетей и оборудования на 2%. Одна из целей – повысить уровень оплаты труда энергетиков и, как следствие, сократить текучесть кадров на предприятиях. Зарплату производственного персонала уже увеличили до 335 тысяч тенге.

«Мы ожидаем, что показатель текучести существенно уменьшится. Это проблема в целом по Казахстану. Практически на всех предприятиях текучесть примерно 15 процентов», — сказал Ибрагим Тангиев.

Что касается тарифов, то для жителей области изменения вступят в силу с 1 августа. Ставки повысят на 27 процентов.

Комуслуги за тепло изменятся в каждом городе по-разному. К примеру, в Павлодаре тариф поднимут на 5%, в Аксу – на 11%. В Экибастузе ситуация более сложная, но и здесь Ибрагим Тангиев не побоялся спрогнозировать ставку на уровне 27-30%.

Кроме того, антимонопольщики посчитали разницу, которую жители региона увидят в квитанциях с 1 августа.

«Мы - сами плательщики комуслуг, и решили пропустить это через себя: взяли свои квитанции, умножили на новый тариф и получили разницу, — пояснил Ибрагим Тангиев. – Что касается Аксу и Экибастуза, то мы попросили своих друзей и родственников, чтобы они нам скинули квитанции. Точно так же пересчитали и прикинули на новый тариф. В среднем получилась разница в 1 770 тенге. В Экибастузе на теплоснабжение разница будет около 3 000 тенге».

Все заявки монополистов публично обсуждают на слушаниях, во время которых каждый может высказать свое мнение. Так, просьбы общественников направить инвестиции на улучшение сетей и оборудования учли, а инвестпрограммы монополистов откорректировали.