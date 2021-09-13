Как перепись населения позволит улучшить урбанистику, рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцам рассказали о пользе участия в переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, что перепись нужна в первую очередь для самого населения мегаполиса, сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов. Выступая на площадке региональной службы коммуникаций, он отметил, что, участвуя в переписи, горожане вносят свой вклад в разработку перспективных социальных программ.

А. Ахмеджанов сообщил, что многие вопросы в анкетах посвящены жилищным условиям.

«В опросниках спрашивают: «Укажите материалы наружных стен жилых домов (жилых зданий)». Поясню, что в данном вопросе предусмотрено 11 различных вариантов ответов. Это позволит комплексно проанализировать состояние жилищного фонда по стране и в Алматы, в частности. Для Алматы это важно в целях корректировки Генерального плана города, потому что мы должны обеспечить наших горожан жильем», - отметил А. Ахмеджанов.

По словам руководителя управления, благодаря ответам можно увидеть «проблемные места» в экономике и социальной сфере и улучшить планирование.

«Часть вопросов направлена на определение уровня развития инфраструктуры – наличие детских садов, школ, медицинских учреждений и других социальных объектов. Эти вопросы помогут отобразить демографическую картину страны в момент проведения фактической переписи», - считает А. Ахмеджанов.

Среди вопросов, представленных по предложению международных организаций, есть и связанные со здоровьем граждан.

«Например, включены уточняющие вопросы, связанные со зрением, слухом, ходьбой и памятью. Это тоже важно для градостроителей и архитекторов. Маломобильные группы населения должны быть полностью обеспечены соответствующей инфраструктурой», - добавил А. Ахмеджанов.

По мнению спикера, перепись позволит развивать экономику, так как у государства должна быть точная статистическая информация о населении.

«Ответы о работе помогают изучить рынок труда в разных регионах. Очень важен вопрос: «С какой периодичностью вы добираетесь с места постоянного жительства до работы?» К удивлению, именно этот вопрос вызвал критику. А ведь это очень важный аспект. Информация о том, куда и как люди переезжают в поиске работы, поможет понять, где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории надо строить новые предприятия, развивать сферу услуг», - подчеркнул А. Ахмеджанов.

В завершение он напомнил, что перепись населения - это составляющая и неотъемлемая часть национальной статистической системы Казахстана, основной источник данных о населении и его жилищных условиях.