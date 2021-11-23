Как переносят вакцину Pfizer дети, беременные и кормящие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встречались ли случаи побочных эффектов от вакцины Pfizer у беременных женщин или детей, ответил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства журналисты спросили министра по поводу стоимости Pfizer в случае, если вакцина будет доступна для населения на платной основе.

«Я думаю, в ближайшее время определится (стоимость - прим.). Я имею в виду для коммерческого субъекта (…) Думаю, цены будут однозначно не выше, чем в других странах, они будут доступны», - отметил Алексей Цой.

«Сами поставки очень логистически сложные, требуют соблюдения холодовой цепи. Есть потребность особого надзора», - уточнил глава Минздрава.

Министр также ответил, были уже случаи неадекватной реакции среди привившихся вакциной Pfizer.

«Мы сейчас наблюдаем, вроде все идет неплохо. Никаких явных (реакций - прим.) мы не видели. Легко переносят и детки, и беременные, и кормящие», - сказал Алексей Цой

По последним данным Минздрава, в Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Pfizer. На сегодня вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 подростков и 8 658 беременных и кормящих женщин.

Ранее Алексей Цой ответил, планируется ли создание паспортов вакцинации для детей, а также включение несовершеннолетних в систему Ashyq.