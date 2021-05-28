Как перенесли Covid получившие вакцину, рассказала глава ННКЦ
«Есть еще такое понятие, как постковидный синдром. Пациенты, которые переболели Covid, они имеют очень длинный хвост, даже после перенесения легкой формы. И наша клиника тоже занимается этой проблемой, потому что много пациентов, которые переболели Covid, стали возвращаться к нам с жалобами на утомляемость, снижение памяти, на плохой сон и на очень плохое качество жизни», - сказала Махаббат Бекбосынова на брифинге в СЦК.
«И сегодня в базе нашей клиники мы имеем уже около 600 таких людей, которые наблюдаются у нас с постковидным синдромом. Я говорю об этом потому, что как вы будете болеть и как дальше вы будете выходить из болезни, сейчас сказать об этом очень сложно, даже если это молодые пациенты, даже если это люди, которые не имеют каких-то тяжелых хронических заболеваний», - добавила она.
Главный кардиолог страны также поделилась своими наблюдениями.
«Из наших наблюдений: те пациенты, которые успели провакцинироваться, и потом попали к нам на последнюю госпитализацию (буквально две недели назад мы закрыли Covid-центр и полностью работаем как кардиохирургический центр), они переболели Covid в острой фазе достаточно легко. Это говорит о том, что если человек провакцинировался, у него есть гарантии, что если он даже заболеет, он перенесет Covid-инфекцию в очень легкой форме», - заключила М. Бекбосынова.