Как перенесли Covid получившие вакцину, рассказала глава ННКЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», главный кардиолог МЗ РК Махаббат Бекбосынова рассказала о том, как переносят Covid получившие вакцину люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть еще такое понятие, как постковидный синдром. Пациенты, которые переболели Covid, они имеют очень длинный хвост, даже после перенесения легкой формы. И наша клиника тоже занимается этой проблемой, потому что много пациентов, которые переболели Covid, стали возвращаться к нам с жалобами на утомляемость, снижение памяти, на плохой сон и на очень плохое качество жизни», - сказала Махаббат Бекбосынова на брифинге в СЦК.

«И сегодня в базе нашей клиники мы имеем уже около 600 таких людей, которые наблюдаются у нас с постковидным синдромом. Я говорю об этом потому, что как вы будете болеть и как дальше вы будете выходить из болезни, сейчас сказать об этом очень сложно, даже если это молодые пациенты, даже если это люди, которые не имеют каких-то тяжелых хронических заболеваний», - добавила она.

Главный кардиолог страны также поделилась своими наблюдениями.

«Из наших наблюдений: те пациенты, которые успели провакцинироваться, и потом попали к нам на последнюю госпитализацию (буквально две недели назад мы закрыли Covid-центр и полностью работаем как кардиохирургический центр), они переболели Covid в острой фазе достаточно легко. Это говорит о том, что если человек провакцинировался, у него есть гарантии, что если он даже заболеет, он перенесет Covid-инфекцию в очень легкой форме», - заключила М. Бекбосынова.