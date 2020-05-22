Как передвигаться на автомашине по Талдыкоргану, рассказали полицейские

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка детально разъяснили автовладельцам правила заезда в областной центр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 17 мая на территории Алматинской области продлен карантин с поэтапным послаблением карантинных мер. Однако, в связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции в городе Талдыкоргане, с 17 мая согласно постановлению за главного государственного санитарного врача города, карантин продлен с усилением карантинных мер.

«Заезжать в Талдыкорган сейчас запрещено. Но существуют исключительные случаи, то есть, если Вы житель города, возвращающийся из иностранных государств или других регионов Республики Казахстан с организацией медицинского наблюдения под домашним карантином можете заехать в город. Также предусмотрен заезд лицам и транспорту со специальными пропусками, выданными местными исполнительными органами, по перевозке грузов, в том числе транзитных; сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения, лицам, выезжающим и въезжающим по медицинским показаниям, лицам, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина.

Кроме этого, въезд и выезд граждан разрешен для работы в организациях, возобновивших свою работу после отмены режима чрезвычайного положения при наличии справки с места работы и регистрации проживания в населенном пункте по месту работы, граждан по медицинским показаниям на территорию регионов/городов с объявленным карантином в сопровождении не более двух человек», - разъяснил начальник управления полиции города Талдыкорган полковник полиции Аскар Нурсапа.

Вместе с тем, запрещен въезд/выезд внутри города за исключением лиц, общественного и личного транспорта, направляющихся на садово-огородные общества, дачные участки при наличии подтверждающих документов. При этом дачникам запрещено проведение мероприятий на участках с приглашением гостей.

«Лицам и транспорту служб доставки при наличии документов заказа, аварийных и коммунальных служб, а также сотрудникам управления сетями коммуникаций и технической поддержки, инкассаторской службы, автотранспорту похоронных процессий с количеством сопровождающих лиц не более десяти человек, работникам медицинских организаций, аптек вне зависимости от форм собственности, транспорту лиц, задействованных на весенне-полевых работах, природоохранных, ветеринарных и сельскохозяйственных мероприятий, военнослужащим, государственным и правоохранительных органам, разрешено передвигаться по городу», - подытожил А. Нурсапа.