Как передвигались вооруженные террористы в ходе беспорядков в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как передвигались вооруженные террористы в ходе беспорядков в Алматы, рассказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Барикодировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели, террористы передвигались по четыре-пять человек на захваченных автомашинах без государственных номеров. На ходу они обстреливали наряды полиции и блокпосты», - отметил на брифинге в СЦК Канат Таймерденов.

Ранее он рассказал, в какой момент к мирным митингующим начали присоединяться террористы.

Было отмечено, что это произошло 4 января.

«Так называемые протестные акции начали проводиться одновременно в разных частях города. Количество участников стало возрастать. Были предприняты попытки перекрытия дорог и блокирования движения по улицам Рыскулова, Саина, Восточной объездной дороге и Толе би. По всем этим фактам выезжали сотрудники полиции. С увеличением числа митингующих к ним присоединились террористы, радикалы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу на агрессивные, насильственные действия против власти и полиции и к захвату здания акимата», - сказал Канат Таймерденов на брифинге в СЦК.

Также он рассказал, как террористы пытались захватить здание департамента полиции Алматы.

В ходе беспорядков в Алматы из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения.