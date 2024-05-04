Как паводки повлияли на посевную в ЗКО

В Западно-Казахстанской области покрыто влагой 266 тысяч гектаров (60 процентов), согласно данным акиматов районов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как заявил на брифинге на площадке областной службы коммуникаций замглавы департамента сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев, проведена культивация 18 тыс. га (7 процентов), а 2,7 тыс. га (54 процента) вспахано.

По его словам, на сегодня зерновые культуры засеяны на 8,4 тыс. га, масличные — на 1,5 тыс. га, кормовые культуры — на 1,8 тыс. га, картофель — на 70 га, овощи — на 55 га. Посевные работы продолжаются.

Из-за паводков в этом году пострадали сельскохозяйственные объекты в центре области и ряде районов. В их числе и предприятия по растениеводству.

— В результате стремительного таяния снега и дождей были повреждены озимые культуры, удобрения на небольших фермерских складах, теплицы. Данные объекты расположены в Байтерекском, Теректинском, Бурлинском районах и в городе Уральск. Чтобы поддержать всех пострадавших от наводнения, государство принимает все необходимые меры, в том числе компенсирует причиненный ущерб. С этой целью разработаны, и в настоящее время согласовываются со всеми заинтересованными органами, в том числе с Палатой предпринимателей и другими бизнес-структурами, принципы возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам. Созданная в районах комиссия посещает места, где произошли паводки. Заключения будут представлены соответствующим органам, — сказал Б.Ситказиев.

Согласно озвученным данным, в комиссию поступило 22 заявления, в том числе 3 в Теректинском районе, 1 — в Бурли, 16 — в Байтереке и 2 — в городе Уральск. На некоторых объектах еще есть вода, поэтому посетить их не представляется возможным. В любом случае, всесторонняя поддержка оказывается со стороны государства в рамках действующего законодательства.

По данным ведомства, в этом году площадь всех сельскохозяйственных культур составляет 607 тысяч гектаров, из них 97 тысяч — озимые.