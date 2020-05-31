Как пандемия повлияла на энергетическую отрасль в Казахстане и мире - мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, какой ущерб испытывает энергетическая отрасль из-за пандемии, каковы перспективы ее дальнейшего развития, как в этих условиях чувствуют себя возобновляемые источники энергии и насколько улучшилась экология из-за снижения выбросов в атмосферу, своим мнением на этот счет поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» партнёр Центра Стратегических Инициатив Жанибек Байдулла.

«Международное энергетическое агентство оценило ущерб от коронавируса глобальному энергетическому рынку. Как следует из доклада, падение глобального спроса на энергоносители в текущем году станет крупнейшим со времен Второй Мировой Войны и составит 6%, что в семь раз выше, чем во время финансового кризиса 2009 года», - отмечает Жанибек Байдулла.

Снижение спроса на энергоносители, по его словам, вызвано главным образом карантинными мерами против распространения вируса COVID-19. В странах, где введен частичный и полный карантин, еженедельное снижение спроса на энергоносители составляет 17% и 25% соответственно. Ожидается, что каждый дополнительный месяц карантина приведет к дальнейшему снижению годового мирового спроса на 1,5%.

«Однако не все энергоносители потеряют спрос в равной степени. Таким образом, основными драйверами спада станут традиционные источники энергии – уголь на 8%, нефть на 9% и газ на 5%. Исключением станут лишь возобновляемые источники энергии, напротив увеличив производство на 5% до конца года. Глобальное потребление электроэнергии также сократится на 5% в 2020 году, создав прецедент сильнейшего падения со времен великой депрессии», - пояснил Жанибек Байдулла.

К примеру, как отметил эксперт, уже за первый месяц карантина потребление электроэнергии в Италии снизилось на треть и почти на 20 % в Испании, Франции и Великобритании.

«При сложившейся ситуации, больше всех пострадают развитые страны, а также страны с преобладающим сектором услуг. Хорошие новости для зеленых - впервые за 50 лет низкоуглеродные технологии обогнали уголь в качестве основного источника электроэнергии в 2019 году. Благодаря сложившейся ситуации на рынке в текущем году ВИЭ продолжили рост, увеличивая разрыв. Тренд также был усилен решением властей Германии, Испании и Великобритании отключить все угольные электростанции на период карантина в связи со снижением базовой нагрузки», - добавил Жанибек Байдулла.

Вместе с тем, как отмечает эксперт, как следствие кризиса COVID-19 наблюдается сильнейшее в истории человечества снижение выбросов CO2. Так, например выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, сократятся почти на 8% в 2020 году до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Однако не стоит забывать про так называемый «эффект отскока» - когда после резкого снижения показателей следует еще больший по размаху рост. Согласно данным Комитета Статистики РК, производство электроэнергии в Казахстане за первый квартал текущего года увеличилось на 3,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако из-за введённого карантина ожидается снижение спроса на 12 % уже во втором квартале 2020 года. В таком случае прямые доходы энергетических компаний значительно сократятся, что вынудит энергетиков просить государственную поддержку или сокращать персонал.

«Сложившаяся ситуация показывает необходимость коренных реформ в энергетическом секторе. Как уже отметил Президент в своем выступлении на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению: «Очевидно, что значительных реформ потребует энергетический сектор. После кризиса он не будет прежним. В среднесрочном периоде движение в сторону «зеленой энергетики» - насущная необходимость». Глобальные тренды ускоряют принятие решений по диверсификации не только экономики, но и энергетики, в частности. Все это, говорит о грядущих переменах в глобальной и казахстанской энергетике под влиянием кризиса COVID-19», - резюмировал Жанибек Байдулла.