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    17:50, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как пациенту доказать нарушение прав в больницах без фото- и видеосъемки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов объяснил причины запрета на фото и видеосъемку в медицинских учреждениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос на самом деле системный. В медицинских организациях имеются в местах общего пользования, за исключением операционных и процедурных, так называемые камеры видеонаблюдения. Этот вопрос очень щепетильный, так как во время записи подобной информации могут возникать конфликты по распространению личной информации о пациентах и так далее», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    Между тем, по его словам, задача заключается в другом.

    «Задача не в том, чтобы искать конфликты, снимать на камеру. Это на самом деле мешает, раздражает, наверное, в определенной степени, и может быть фактором усугубления той или иной конфликтной ситуации. Но наша задача в первую очередь обеспечить все гарантированные права по объему медицинской помощи», - отметил вице-министр.

    «В случае некачественного оказания услуг у пациентов всегда есть возможности написать в Комитет медфармконтроля соответствующую жалобу, и она будет рассмотрена. Все это проверяется коллегиально, назначаются соответствующие комиссии, проверяются записи истории болезни и делается соответствующее заключение, если был нанесен вред», - заключил спикер.


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