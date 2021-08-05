Как оживилась территория городка EXPO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С приходом лета астанчане коротают вечера в парках и аллеях, украшенных необычными предметами. Оживилась также территория городка EXPO летними активностями, в частности, произведениями искусства казахстанских и зарубежных мастеров. Здесь вы увидите уникальные инсталляции в форме фламинго, быка, компьютерных клавиш, машину из шина и фотовыставку. Каждый предмет искусства подчеркивает уникальную творческую атмосферу территории, превращая её в современную галерею под открытым небом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С июля до конца сентября на территории делового центра EXPO, у подножья главной достопримечательности столицы Музея энергии будущего NUR ALEM организовано уникальное пространство для досуга гостей и жителей города Нур-Султан. Здесь проходят выставки известных отечественных и зарубежных художников, скульпторов и фотографов, живые выступления музыкантов, а также организованы библиотеки, фотозоны и аллея цветов.

Проект реализуется АО «НК «QazExpoCongress» и Евразийским культурным альянсом.

Творческое пространство EXPO насчитывает 5 постоянных и 7 временных творений именитых казахстанских и зарубежных художников, как Саид Атабеков, Арыстанбек Шалбаев, Молдакул Нарымбетов, Мурат Дильманов, Валерий Казас и Андрей Люблинский, а также ряд интерактивных объектов.

«Как вы знаете, на 74 Ассамблеи ООН 2021 год был выбран Годом креативной индустрии. Креативная индустрия является серьезным драйвером любой мировой экономики. Таким образом, в честь 30-летия Независимости мы решили организовать различные активности по части креативной экономики. Это уникальные арт-объекты. Также мы украсили территорию цветочным оформлением, все это делается для удобства, как гостей, так и посетителей. Мы хотим придать территории не только направление делового и финансового центра, но и создать максимально благоприятные условия для всех посетителей и гостей», - отметил первый заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress» Даулет Еркинбаев.

По его словам, до сентября будут проводить различные культурные мероприятия на территории городка ЭКСПО. Планируется организовать выставку казахстанских художников, часто будут меняться фотовыставки, а территория дополнится интерактивами выходного дня. Абсолютно все мероприятия проходит под открытым небом.

12 авторских произведений современного искусства расставлены по территории с учётом пешеходных потоков, архитектуры места и контекста, в котором выставляются произведения. Они также дополняют 4 существующие скульптуры таких художников, как Сакен Нарынов («Во времени и пространстве», «Магия энергии»), Марк Форнес («Minima/Maxima») и Эндрю Роджерс («Раскрывающаяся энергия»), формируя один из крупнейших уникальных парков скульптур в Центральной Азии. Так, произведения международных художников находятся в диалоге с казахстанскими авторами и вместе формируют новую коммуникацию между разными культурами, оживляя территорию EXPO. Важным критерием искусства в публичных пространствах является его доступность – каждый может бесплатно и в любое время соприкоснуться с авторской идеей, имея возможность взаимодействовать с искусством.

По словам организатора, арт-консультанта Евразийского культурного альянса Владислава Слуцкого, территория городка ЭКСПО – одна из лучших архитектурных пространств в стране.

«Это идеальное место для выставок. Мы много лет работаем с этими художниками. В нашей стране не так много современных художников, их порядка 40-50. Постоянные арт-объекты останутся на территории городка. Им уделялось особое внимание, чтобы было хорошее расположение, не нарушали пешеходные потоки, чтобы было в логичных памятных. Временные арт-объекты относятся больше к территории индустриального дизайна, больше для людей, чтобы взаимодействовали с этими объектами. Всегда важный момент – как люди относятся к искусству. Мнение людей здесь очень важно. Человек скучает по искусству. Приятно, что паблик-арт – это место, где человек случайно встречается с искусством», - отметил Владислав Слуцкий.

По его словам, сейчас женское искусство будет цениться сильнее, чем мужское. Поскольку, вся история искусства до 19 века очень мужецентрична. А сейчас феминистский дискурс немного ломает эту историю и все больше кураторов будут обращать внимание на художниц-женщин.

«Мы специально строили культурные мосты с соседними странами, пригласив зарубежных художников, потому что культура – в том числе диалог», - пояснил арт-консультант.

Примечательно, что на территории городка ЭКСПО открылась уличная библиотека, где представлены книги зарубежных и отечественных авторов. По QR-коду можно получить доступ к электронной версии книг, расставлены несколько столов и стульев, чтобы астанчане с пользой для себя провели досуг.

Посередине городка расположились взлетающие фламинго.

«Животные – первое, что начал изображать человек. Любопытно, что до сих пор мы этим занимаемся. В данном случае это графические скульптуры. Это взлетающие фламинго. Это момент, когда фламинго отталкивается, она вдохновлена этим моментом. Очень важно сказать, что я изучал, какие большие изображения фламинго есть в искусстве. Я думаю, это может быть большое произведение искусство с фламинго. Вектор передвижения этих птиц часто совпадал с Шелковым путем в древности. Это близкая к Казахстану птица», - отметил эксперт.

Инсталляция «Пиксельные айтишники» напоминает игрушек LEGO.

«Есть такая шутка, что коллекционеры – большие дети. Как в детстве собираешь, дополняешь. Пиксель – единица восьмибитная, то из чего состоят все изображения в мире. Это визуальный код человечества, как картины. Поэтому Люблинский сделал из него целый язык. Здесь очень ровные формы», - рассказал арт-консультант.

Еще одна экспозиция представлена в виде компьютерных клавиш. Резиновая машина, расположенная перед входом в шар «Нур алем», сразу бросается в глаза посетителей.

«Молдакул Нарымбетов был лидером арт-группы «Кызыл трактор». Шины обусловлены своей дешевизной. Он жил под Алматой, просто собирал шины и переплавлял под высокими температурами», - рассказал он.

Стоит отметить, что помимо скульптурного ансамбля на территории EXPO еженедельно проводятся различные выступления уличных музыкантов.

Поскольку летние активности проводятся в условиях пандемии, большое внимание было уделено заботе о здоровье всех посетителей. На мероприятиях соблюдаются все необходимые меры безопасности, включающие социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, дезинфекцию, а также допуск посетителей через приложение «ASHYQ».



