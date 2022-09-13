Как отвечает министр цифрового развития телефонным мошенникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин поделился, как он отвечает на звонки телефонных мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства журналисты спросили министра, звонили ли ему телефонные мошенники.

«Да, звонили. У меня элементарный ответ: я как только получаю такой звонок, отвечаю на казахском языке, и они кладут трубку», - сказал Багдат Мусин.

Глава Минцифровизации пояснил планируемые меры по блокировке подменных телефонных номеров.

«Совместно с телеком-операторами проводим работу для того, чтобы была блокировка именно подменных номеров. Суть мошенничества именно в том, что звонок идет из-за границы. Наши операторы его видят как обычный звонок. Наш номер телефона в роуминге, оттуда звонок. Это новый вид мошенничества. По сути, любое мошенничество вне закона, правоохранительные органы соответствующие меры предпринимают. В части блокировки именно звонков из роуминга с операторами связи проводим соответствующую работу. Меморандум подписан, тестирование определенных технологий уже проведено у двух операторов», - объяснил глава ведомства.

Министр также заявил, что касательно домашних телефонов работа будет проводиться компанией «Казахтелеком».



