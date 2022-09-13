РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Как отвечает министр цифрового развития телефонным мошенникам

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин поделился, как он отвечает на звонки телефонных мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После заседания Правительства журналисты спросили министра, звонили ли ему телефонные мошенники.

    «Да, звонили. У меня элементарный ответ: я как только получаю такой звонок, отвечаю на казахском языке, и они кладут трубку», - сказал Багдат Мусин.

    Глава Минцифровизации пояснил планируемые меры по блокировке подменных телефонных номеров.

    «Совместно с телеком-операторами проводим работу для того, чтобы была блокировка именно подменных номеров. Суть мошенничества именно в том, что звонок идет из-за границы. Наши операторы его видят как обычный звонок. Наш номер телефона в роуминге, оттуда звонок. Это новый вид мошенничества. По сути, любое мошенничество вне закона, правоохранительные органы соответствующие меры предпринимают. В части блокировки именно звонков из роуминга с операторами связи проводим соответствующую работу. Меморандум подписан, тестирование определенных технологий уже проведено у двух операторов», - объяснил глава ведомства.

    Министр также заявил, что касательно домашних телефонов работа будет проводиться компанией «Казахтелеком».



    Теги:
    Правительство РК Борьба с преступностью Закон и право Правительство
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!