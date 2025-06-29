Позиции казахстанских университетов в мировом рейтинге назвали в Миннауки

— Согласно результатам QS World University Rankings 2026, в рейтинг вошли 20 вузов Казахстана. Среди них три новых учебных заведения — Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева и Университет имени Шакарима. Эти учебные заведения впервые попали в глобальный рейтинг. Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева впервые вошел в топ-100 вузов мира по индикатору «репутация среди работодателей». Также Казахский национальный университет имени аль-Фараби и еще пять университетов попали в топ-100 вузов по показателю взаимодействия преподавателей и студентов в учебном процессе. Этот показатель подчеркивает качество образования и важность индивидуального подхода, — сообщили в министерстве.