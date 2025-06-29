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    12:43, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Позиции казахстанских университетов в мировом рейтинге назвали в Миннауки

    В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие университеты занимают высокие позиции в международных рейтингах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    универ
    Фото: kaznu.kz

    — Согласно результатам QS World University Rankings 2026, в рейтинг вошли 20 вузов Казахстана. Среди них три новых учебных заведения — Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева и Университет имени Шакарима. Эти учебные заведения впервые попали в глобальный рейтинг. Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева впервые вошел в топ-100 вузов мира по индикатору «репутация среди работодателей». Также Казахский национальный университет имени аль-Фараби и еще пять университетов попали в топ-100 вузов по показателю взаимодействия преподавателей и студентов в учебном процессе. Этот показатель подчеркивает качество образования и важность индивидуального подхода, — сообщили в министерстве.

    По данным ведомства, Abai University занял 628-е место, поднявшись сразу на 43 позиции по сравнению с прошлым годом (ранее находился в диапазоне 671–680). Таким образом, вуз вошел в число 650 лучших университетов мира и укрепил свои позиции в топ-5 лучших вузов Казахстана.

    Напомним, четыре казахстанских вуза вошли в топ мирового рейтинга Times Higher Education 2025.

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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