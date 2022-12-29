Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Как отремонтировать ТЭЦ без роста тарифов для населения – предложение сенатора

29 Декабря 2022, 15:45
Как отремонтировать ТЭЦ без роста тарифов для населения – предложение сенатора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сократить энергоснабжающие организации и усилить контроль над котельными малой мощности. Меры по улучшению сферы электро- и теплоэнергетики в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны озвучил сенатор Бакытжан Байахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации сенатора, в 2004 году подразделения региональных электросетевых компаний (РЭК) были выделены в отдельные организации и на их основе в каждом регионе были созданы энергоснабжающие организации, которые стали посредниками в передаче энергии. При этом депутат напомнил, что любая форма посредничества увеличивает конечную стоимость производства.

«В структуре тарифов за электроэнергию - 4,1% составляют затраты энергоснабжающих организаций. При общей выработке и потреблении электроэнергии с учетом всех потерь, общий объем средств энергоснабжающих организаций составляет 143 млрд тенге в год, которое без повышения тарифа можно направить на проведение ремонтной компании ТЭЦ, повышения заработной платы, определенное комиссией в результате обследования теплоисточников. Насколько значительна вышеуказанная сумма, можно понять, проанализировав подсчеты Министерства энергетики Республики Казахстан, что на ремонт 19 ТЭЦ в «красной» зоне риска нужно 182 млрд тенге», - возмутился Бакытжан Байахметов.

Вместе с тем, сенатор отметил важность проверки технического состояния котельных малой мощности, а также наделения Министерства энергетики правом контролировать не только магистральные и распределительные тепловые сети, но и котельные малой мощности. По его словам, большинство из них находятся в райцентрах и отапливают объекты социальной сферы и население. Их техническое состояние также порождает много вопросов, подчеркнул сенатор.


Новости по теме
Принять спецпрограмму развития Тургайского региона предложили депутаты
Маулен Ашибаев объяснил назначение на должность главы Конституционного суда Эльвиры Азимовой
Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть – Маулен Ашимбаев
Теги:
Читайте также
Принять спецпрограмму развития Тургайского региона предложили депутаты
Создать национальную программу по борьбе с сахарным диабетом предложил сенатор
Маулен Ашибаев объяснил назначение на должность главы Конституционного суда Эльвиры Азимовой
Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть – Маулен Ашимбаев
Сенату нужны хорошие юристы – Маулен Ашимбаев
Ответственность за экологические правонарушения усилят в Казахстане
Сенат принял закон по вопросам противодействия коррупции
Закон по сохранению казахских пород собак тазы и тобет приняли в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
5 Алматинцы почувствовали землетрясение

Лента новостей