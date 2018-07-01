Как отреагировали клиенты Qazkom на присоединение к Halyk Bank

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления Halyk Bank Нурлан Жагипаров рассказал о реакции клиентов Qazkom на объединение двух банков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, снятие и пополнение наличности в отделениях проходит также, как и до присоединения Qazkom к Halyk Bank .

«В банкоматах вообще очень низкая активность по снятию наличных. Мы рассчитывали, что обороты будут больше, поэтому мы усиленно их заправляли. Мы видим, что очень многие приходят (в отделения) берут справки по состоянию счета, проверяют остатки. В некоторых отделениях скопились очереди. В Алматы, допустим, более 40 разных отделений, в 10 из них очереди. Люди обеспокоены, хотят проверить остатки», - рассказал Н. Жагипаров.

Зампред заверил клиентов в сохранности их средств. Он отметил, что Qazkom присоединился к надежному банку с высоким рейтингом. Помимо этого появились и другие плюсы, в том числе огромное количество банкоматов, POS-терминалов, а также более 640 отделений по всей стране.

«Какое-то время были сложности с интернет-банкингом, потому что пошёл большой поток. Сейчас мы стабилизировали его работу, и в принципе уже можно смотреть и доверять. Самое сложное мы уже прошли. К концу этой недели, я думаю, все будет в обычном режиме», - добавил Н.Жагипаров.