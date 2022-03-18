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    09:39, 18 Март 2022 | GMT +6

    Как отразится создание новых областей на экономике Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы ведомства касательно создания новых областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предусматривается создание Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, а также с учетом мнения населения проработка вопроса переименования города Капшагай. Будут разработаны Дорожная карта по подготовке Указа Главы государства и соответствующий План организационных мер по реализации Указа Главы государства», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, в данных документах будут учтены все необходимые мероприятия, связанные с административно-территориальными преобразованиями:

    разработка и принятие необходимых Указов Главы государства и постановлений Правительства о разделении областей и их границ, включая вопросы наименования областей и населенных пунктов;

    изменения в штатной численности местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных госорганов;

    передача и прием коммунальной собственности;

    внесения изменений в законодательные акты;

    образование госорганов во вновь образованных областях.

    «Создание данных областей положительно отразиться на социально-экономическом развитии не только этих регионов, но и в целом всей экономики», - заверил министр.

    Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Регионы Казахстана Миннацэкономики Послание Президента РК-2022 Главная Экономика Послание Президента РК
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