Как отразится создание новых областей на экономике Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы ведомства касательно создания новых областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусматривается создание Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, а также с учетом мнения населения проработка вопроса переименования города Капшагай. Будут разработаны Дорожная карта по подготовке Указа Главы государства и соответствующий План организационных мер по реализации Указа Главы государства», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, в данных документах будут учтены все необходимые мероприятия, связанные с административно-территориальными преобразованиями:

разработка и принятие необходимых Указов Главы государства и постановлений Правительства о разделении областей и их границ, включая вопросы наименования областей и населенных пунктов;

изменения в штатной численности местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных госорганов;

передача и прием коммунальной собственности;

внесения изменений в законодательные акты;

образование госорганов во вновь образованных областях.

«Создание данных областей положительно отразиться на социально-экономическом развитии не только этих регионов, но и в целом всей экономики», - заверил министр.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.