Как отразится создание новых областей на экономике Казахстана
«Предусматривается создание Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, а также с учетом мнения населения проработка вопроса переименования города Капшагай. Будут разработаны Дорожная карта по подготовке Указа Главы государства и соответствующий План организационных мер по реализации Указа Главы государства», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.
По его словам, в данных документах будут учтены все необходимые мероприятия, связанные с административно-территориальными преобразованиями:
разработка и принятие необходимых Указов Главы государства и постановлений Правительства о разделении областей и их границ, включая вопросы наименования областей и населенных пунктов;
изменения в штатной численности местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных госорганов;
передача и прием коммунальной собственности;
внесения изменений в законодательные акты;
образование госорганов во вновь образованных областях.
«Создание данных областей положительно отразиться на социально-экономическом развитии не только этих регионов, но и в целом всей экономики», - заверил министр.
Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.