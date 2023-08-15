Как отразится падение курса рубля на тенге – экспертное мнение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В понедельник курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей. Как это может сказаться на казахстанцах – своим мнением по этому поводу поделился экономический обозреватель Юрий Масанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В понедельник, 14 августа, российский рубль опустился к доллару США ниже психологической отметки в 100 рублей за единицу американской валюты. В этой связи всем, конечно, интересно, как это отразится на тенге.

Но здесь, в первую очередь, нужно немного подождать и посмотреть, является ли ослабление ниже 100 рублей за доллар системным и насколько долго оно сохранится. Резкие ослабления возможны с последующим отскоком, и если будет так – то ситуация и для россиян не сильно поменяется. Здесь в том числе важна и позиция Банка России - будет ли он своими инструментами укреплять курс выше 100 рублей за доллар или нет», - сообщил Юрий Масанов корреспонденту «Казинформа».

По его словам, если же такой курс мы будем наблюдать в течение недели, двух, трех, то здесь уже можно будет говорить о сформировавшемся тренде. И если будет именно такой сценарий и мы увидим долгосрочный тренд, тогда уже нужно будет думать о реакции с нашей, казахстанской стороны.

«В первую очередь, нужно помнить – Россия, несмотря на международные санкции, остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Первые пять месяцев этого года показали, что товарооборот с РФ составил 18,8% всей нашей внешней торговли Казахстана – это чуть более 10 млрд долларов. При этом доля экспорта в Россию составляет почти 13%, а импорта – больше четверти», - отметил обозреватель.

Он подчеркнул, что изменения у торговых партнеров всегда – рано или поздно – отражаются и на нас. Разумеется, прямой связи тенге с рублем уже нет – за последний год наша национальная валюта значительно укрепилась по отношению к российской.

«Тем не менее, можно предположить, что если рубль продолжит слабеть, то российские производители снова могут получить ценовое преимущество перед казахстанскими, как это было в 2014-2015 годах. Наверное, многие помнят, как на фоне ослабления рубля казахстанцы скупали в соседней стране автомобили и разные товары. Это коснется только тех отраслей, где наше производство конкурирует с российским импортом – например, в продовольствии. Дальнейшая ситуация во многом зависит от позиции Нацбанка и правительства», - считает эксперт.

Как отмечает Ю. Масанов, проблема в том, что если «отпускать» тенге вслед за рублем, то у нас вырастет инфляция, с которой долго боролись последнее время и где уже наметились определенные успехи. Если же тенге «держать», то местами придется поддерживать курс вливаниями на валютном рынке, чтобы не допустить резких колебаний.

«Но я уверен, что по этому вопросу будет принято взвешенное сбалансированное решение, которое будет отвечать интересам Казахстана. А пока, как я упоминал ранее, следует наблюдать за позициями рубля – будет ли это короткое по времени ослабление или же долгосрочный тренд. И только после этого можно делать какие-то серьезные выводы», - заключил Ю. Масанов.