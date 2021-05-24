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    17:33, 24 Май 2021 | GMT +6

    Как отрабатываются некорректные статусы людей в Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о совершенствовании приложения Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дополнительно, для получения информации касательно Ashyq, а также для оперативной отработки с органами здравоохранения касательно вопросов некорректного отображения статусов пользователей на базе Единого контакт-центра 1414 создана «первая» линия технической поддержки пользователей, для представителей бизнеса НПП «Атамекен» доступен call-центр 1432», – написал Багдат Мусин в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, для удобства участников проекта со стороны бизнеса в мессенджере Telegram запущена служба технической поддержки @support_ashyq_bot. 5.

    «Что касается вопроса владения и финансирования данного продукта, принимая во внимание социальную значимость проекта, Министерством совместно с заинтересованными органами и разработчиками прорабатывается вопрос передачи системы на баланс министерства с целью придания приложению статуса объекта информатизации «электронного правительства», решению вопросов необходимого финансирования, ввода в эксплуатацию и дальнейшего бесперебойного функционирования», – заключил министр.



    Теги:
    Здравоохранение Цифровой Казахстан Другие государственные органы Наука и инновации
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