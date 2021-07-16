Как отпразднуют Курбан-айт в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году один из главных мусульманских праздников – Курбан-айт – приходится на 20–22 июля. Как пройдет обряд жертвоприношения, рассказал на брифинге главный имам Карагандинской области Омирзак Беккожа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жертвоприношения будут совершаться онлайн через общий республиканский сайт qurban2021.kz. Сайт уже запущен. И с 17 июля начнется прием заказов. Также не будут проводиться айт-намазы. Так было и в прошлом году», – отметил Омирзак Беккожа.

Каждый, кто хочет сделать жертвоприношение, на сайте выбирает свой регион, потом скот и далее платит за него через приложение. В регионах будут работать номера WhatsApp, где заказчики могут указать, кому они хотят передать мясо. Всё жертвенное мясо отдадут нуждающимся. Заказчикам по их желанию будет предоставлен видео- и фотоотчёт.

Также есть возможность сделать жертвоприношение и офлайн. Для этого в городах и районах области утверждены специальные места.

В Караганде три пункта забоя скота:

- «Арай.кз», ул. Гоголя, 2/23;

- ИП «Абишев», ул. Резника, 18;

- КХ «Хасенов», ул. С. Сейфуллина, 53.

«Здесь будут соблюдены санитарные нормы и есть разрешение ветеринарной службы. Но в этих местах нельзя допускать скопления людей. Продажа скота в городе разрешена только на специально оборудованной площадке «Арай.кз». Продажа во дворах или с машин запрещена. Призываем это учесть. Также мы подписали соглашение с фермерами, согласно которому они не должны превышать определенные цены. В области на Курбан-айт утверждены следующие цены на скот: баран – 75 тысяч тенге, коза – 55 тысяч тенге и КРС – 420 тысяч тенге», – сообщил спикер.

По словам Омирзака Беккожи, в мечеть уже поступают заявки на получение помощи на Курбан-айт. После того как будет составлен список нуждающихся, волонтеры в праздничные дни развезут мясо и продуктовые наборы. В прошлом году такую помощь получили 3 689 нуждающихся семей.

Также у нуждающихся есть возможность подать заявку на жертвенное мясо через сайт qurban2021.

Дополнительную информацию о праздновании Курбан-айта и о жертвоприношении жители области могут получить по телефонам: (8-7212) 77-17-47 и 8-702-403-99-50 (WhatsApp).

