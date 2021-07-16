Как отпразднуют Курбан-айт в Карагандинской области
«Жертвоприношения будут совершаться онлайн через общий республиканский сайт qurban2021.kz. Сайт уже запущен. И с 17 июля начнется прием заказов. Также не будут проводиться айт-намазы. Так было и в прошлом году», – отметил Омирзак Беккожа.
Каждый, кто хочет сделать жертвоприношение, на сайте выбирает свой регион, потом скот и далее платит за него через приложение. В регионах будут работать номера WhatsApp, где заказчики могут указать, кому они хотят передать мясо. Всё жертвенное мясо отдадут нуждающимся. Заказчикам по их желанию будет предоставлен видео- и фотоотчёт.
Также есть возможность сделать жертвоприношение и офлайн. Для этого в городах и районах области утверждены специальные места.
В Караганде три пункта забоя скота:
- «Арай.кз», ул. Гоголя, 2/23;
- ИП «Абишев», ул. Резника, 18;
- КХ «Хасенов», ул. С. Сейфуллина, 53.
«Здесь будут соблюдены санитарные нормы и есть разрешение ветеринарной службы. Но в этих местах нельзя допускать скопления людей. Продажа скота в городе разрешена только на специально оборудованной площадке «Арай.кз». Продажа во дворах или с машин запрещена. Призываем это учесть. Также мы подписали соглашение с фермерами, согласно которому они не должны превышать определенные цены. В области на Курбан-айт утверждены следующие цены на скот: баран – 75 тысяч тенге, коза – 55 тысяч тенге и КРС – 420 тысяч тенге», – сообщил спикер.
По словам Омирзака Беккожи, в мечеть уже поступают заявки на получение помощи на Курбан-айт. После того как будет составлен список нуждающихся, волонтеры в праздничные дни развезут мясо и продуктовые наборы. В прошлом году такую помощь получили 3 689 нуждающихся семей.
Также у нуждающихся есть возможность подать заявку на жертвенное мясо через сайт qurban2021.
Дополнительную информацию о праздновании Курбан-айта и о жертвоприношении жители области могут получить по телефонам: (8-7212) 77-17-47 и 8-702-403-99-50 (WhatsApp).