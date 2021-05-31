Как отпразднуют День защиты детей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в столице пройдут выставки, конкурсы, игры на свежем воздухе, спортивные состязания и многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой официальный сайт акимата города.

1 июня Дворец школьников имени аль-Фараби приглашает на театрализованное представление с участием сказочных персонажей «Талисман детства». В Столичном цирке в этот день пройдет праздничный концерт от детско-юношеской студии «Туған жер».

В парке «Жетісу» среди детей района Есиль проведут «Веселые старты», а школа-искусств №2 подарит мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Яркие краски детства». Кроме того, в честь праздника в городе готовится «Детский фестиваль» среди юных жителей столицы.

Детская музыкальная школа №3 проведет школьный конкурс вокального отделения «Здравствуй, лето!», а в парке «Жеруйык» можно будет послушать выступление хора детско-юношеской студии «Туған жер» с Дильнурой Биржановой.

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР» 1 июня проводит онлайн-выставку «Правда о Карлаге».

В детской художественной школе, музыкальной школе №2 будет проходить международный конкурс среди детей на лучший арт-объект в жанре изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Поколение Независимости».

Кроме того, школа-искусств №1 проведет выставку творческих работ «Қош келдің, көңілді жаз!».

Также на летней площадке пришкольного лагеря будет организована конкурсная развлекательная программа «Дарим шар земной, детям!», а также праздничный концерт «Балалардың күлкісі-көркі, сәні әлемнің!».

ДЮЦ «Шыгыс» в честь праздника проведет соревнования по национальным играм на базе центра «Арқа алан» «Жас ұрпақ - жарқын болашақ!».

Вместе с тем для детей будет доступна обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по достопримечательностям столицы «Red Bus».

Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан приглашает поучаствовать в конкурсе рисунков «Жаздың әсем бояулары», а детская музыкальная школа №1 подарит музыкальную открытку «Айналайын баладан».

Детско-юношеский центр туризма и краеведения в праздничный день организует квест в три этапа (прохождение навесной переправы, лазание на скалодроме, прохождение веревочного парка) «Туристская семья», а филиал Центра технического творчества в ЖМ «Железнодорожный» - показательное выступление по мотокросу и запуску воздушных змей «Творчество под открытым небом».

Также в централизованной городской библиотеке состоится познавательный конкурс «Мир детства – сказочный мир».

Праздничную программу «Счастливое детство» готовит и Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В игровую программу войдут челлендж видеопоздравлений, флэшмоб-зарядка «Здравствуй, лето!», выставка детского творчества, конкурс рисунков «асфальтовая живопись «В мире детской мечты», квест – игра «Путешествие в страну детства».

В «SOS Детская деревня Астана» также будет организована традиционная концертная программа на летней площадке «Волшебная страна Детство».

Столичные школы не остались в стороне и также подготовили насыщенную программу. Так, в школе-гимназии №6 пройдет конкурс рисунков на асфальте «Дети всей земли в мире жить должны», школе-лицее №85 – концерт «Өлкенің гүл жайнаған балғындары», а в лицее «Білім-Инновация» для девочек – литературная выставка «Балалықпен қоштасуға асықпа». Школа-лицей №27 готовит творческую лабораторию со стихами, песнями, рисунками, танцами и поздравлениями «Страна детства», школа-гимназия №31 проведет конкурс детских фотографий «Мое счастливое детство».

Акция с пометкой #живаяигра «Игры нашего детства» пройдет в школе-гимназии №3, а в школе-лицее №79 – развлекательная программа «Живет на всей планете народ веселый дети». Во Дворце школьников им.М.Утемисова развернется город мастеров по направлениям резьба по дереву, ИЗО, каратэ, брейк данс, шахматы. В этот же день во Дворце школьников им. аль-Фараби состоится финальная показательная интеллектуальная игра городского дебатного турнира «Дебатный город Нур-Султан».

Стоит отметить, все мероприятия пройдут со строгим соблюдением саннорм и требований. Большинство из них можно будет посмотреть онлайн на официальных страницах учреждений культуры и образования в соцсетях, а также в эфирах телеканалов.