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Как отпразднуют День столицы, рассказали в акимате Астаны

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Июня 2023, 15:59
Как отпразднуют День столицы, рассказали в акимате Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане пройдет около 50 массовых спортивных мероприятий, посвященных 25-летию столицы. Об этом в ходе брифинга в акимате сообщил заместитель руководителя городского управления физической культуры и спорта Еркегали Корбозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, традиционно ко дню города будут сданы крупные социальные объекты: школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, также во всех районах откроют новые общественные пространства и благоустроенные дворовые территории.

«В честь дня города пройдет республиканский турнир «Қазақстан барысы». Он начнется 2 июля во Дворце спорта Барыс Арена в 12.00. В турнире примут участие 41 спортсменов с разных регионов страны. Ожидается такие известные балуаны как Руслан Абдразаков, Нурдаулет Жарылгапов, Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай, Максат Исагабылов и т.д.», - сказал заместитель руководителя.

Также Еркегали Корбозов напомнил, что 27 июня стартовал II Международный турнир по боксу «Кубок столицы» среди мужчин и женщин.

«Всего за медали соревнований бьются более 200 спортсменов из 10 стран. Среди них представители Узбекистана, Китая, Индии, Монголии и других государств. Команду из Казахстана представят призеры Олимпийских игр, чемпионы и призеры мира, Азии и других международных соревнований. Всего медали разыграют в 13 весовых категориях у мужчин и 12 у женщин. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также, призовым фондом. В целом, турнир будет проходить в течение шести дней. Поединки будут транслироваться в прямом эфире телеканала Qazsport и YouTube-платформы QAZAQ RING. Начало ежедневной боксерской сессии в 14:00. Для жителей и гостей столицы вход свободный», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что столичный акимат не будет организовывать праздничный салют ко Дню столицы. Однако к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.


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