Как отпразднуют День города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Стало известно, как отпразднуют День города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мероприятия, приуроченные к Дню города Атырау, стартуют 1 октября церемонией открытия молодёжного форума «Jastar Life«. Место проведения: площадь Исатая - Махамбета. 2 октября пройдут секции молодежного форума «Урбанистика» в АГУ им. Х. Досмухамедова. «Финансовая грамотность» ­- в «Доме Дружбы». «Искусство» ­- в Малой академии искусств им. Н.Т лендиева. О волонтерстве разговор пойдет в АГУ им. Х. Досмухамедова, о предпринимательстве ­- в здании областного филиала партии Nur Otan.

В 17:00 - церемония закрытия молодежного форума «Jastar Life» на площади Исатая - Махамбета. 2 - 4 октября с 10:00 до 15:00 в сельских округах пройдут Дни культуры «Ауыл - ел бесiгi», 5 октября в 11:00 в Ретро-парке Атырау состоится заключительный концерт Дней культуры сельских округов «Ауыл - ел бесiгi». В 11:00 на площади Исатая -Махамбета пройдёт турнир по казакша курес. В 11:30 в мкр. Жилгородок на набережной реки Урал (под мостом) состоится открытие скейт-парка. В 12:00 на площади Исатая - Махамбета пройдут праздничный концерт, выставка декоративно-прикладного искусства, спортивные игры. В 19:00 на площади Исатая -Махамбета состоится праздничный гала-концерт с участием звёзд казахстанской эстрады», - сообщает пресс-служба городского акимата.

5 октября в 23:00 гостей праздника ждёт праздничный салют.

Фото: keste.kz