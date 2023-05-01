Как отпразднуют 1 Мая в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В День единства народа Казахстана, 1 мая, жителей и гостей Карагандинской области приглашают на праздничные концерты, спортивные состязания, выставки и другие культурно-массовые мероприятия. Основные мероприятия пройдут в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
1 мая
Центральный парк культуры и отдыха, 12:00–16:00
Праздничное мероприятие «Қазақстан – достық мекені».
В течение дня
Выставка прикладного искусства ОО «Шебер».
Праздничная выставка «Киіз үйдегі кітапхана».
Дом культуры Нового Майкудука, 12:00
«Бір шаңырақ астында!».
Дом культуры «Молодежный», 12:00
«Бірлігіміз жарасқан».
Стадион «Литейщик», 10:00
Открытое первенство ДЮСШ по футболу среди юношей 2008–2009 г. р.
2 мая
Карагандинский университет имени Е. А. Букетова, 06:00
Ультрамарафон по маршруту Караганда – Туркестан.
Праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах Карагандинской области.
Например, в Сарани, на площади стадиона «Сункар», в 12:00 Фестиваль народных культур и концертная программа творческих коллективов города. Также пройдут спортивные соревнования и ярмарка-продажа «Праздничный дастархан».