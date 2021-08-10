Как отпраздновали День Абая в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее сегодня отметили День Абая – великого казахского поэта, мыслителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День начался с церемонии возложения цветов к памятнику великого Абая. Мероприятие продолжилось за круглым столом на тему «Научная концепция музея Абая», в котором приняли участие представители интеллигенции города, ученые и поэты. Каждый поделился своим мнением и ознакомился с дальнейшими планами музея.

«В статье Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, посвященной Хакиму Абаю «Абай и Казахстан в XXI веке» Президент отметил, что государственному историко-культурному и литературно-мемориальному музею-заповеднику «Жидебай-Борили» следует уделить особое внимание и превратить его в центр научной и просветительской работы. В рамках этого требования была разработана новая научная концепция заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили». Она состоит из 7 направлений. По каждому направлению будут проанализированы вопросы, связанные с Абаем, и будут даны рекомендации», - сказал директор музея Турдыкул Шанбай.

В этот день в музее также открылась выставка члена Союза художников и Союза дизайнеров Казахстана, деятеля культуры Казахстана, художника и профессора Нурбулана Утепбаева «Көргенім... Көңілдегім...». В экспозицию вошли около 60 картин художника и работы из музейного архива.

Также в честь Дня Абая команда «Kazakhstan Speedcubing Federation» собрала панно из 3000 кубиков Рубиков.

«Сегодня, в честь Дня Абая, мы вместе с детьми сделали панно поэта. Ранее ребята собрали панно Алихана Букейханова. Ребята собрали это панно за 6 часов. Если присмотреться, панно состоит из пикселей. Для создания такого панно есть специальная программа, которая подстраивает готовый портрет в соответствии с цветами этого куба. Общий вес панно составляет 450 кг», - сообщил глава Казахстанской федерации спидкубинга Арман Машимов.

Стоит отметить, что панно «Абай», созданное Казахстанской федерацией спидкубинга и megacube.kz, будет находиться в музее до конца августа.

Напомним, в своем Twitter Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал о том, что «мы должны пропагандировать произведения Абая».

«Сегодня День Абая. Мы возвеличиваем великого сына нашего народа, потому что все его творчество вобрало в себя наше национальное бытие, менталитет и мировоззрение. Мы должны пропагандировать произведения Абая не только внутри нашей страны, но и за рубежом», - написал Касым-Жомарт Токаев.

В День Абая, сегодня, Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов возложили цветы к памятнику Абая в столице и вместе с представителями казахстанской интеллигенции почтили память поэта.