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Как отправить сообщение о преступлении через «102», рассказали полицейские СКО

2 Февраля 2022 10:11
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Как отправить сообщение о преступлении через «102», рассказали полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департамент полиции Северо-Казахстанской области ежедневно поступают сообщения о правонарушениях через мобильное приложение «102», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ведомства, в Центре оперативного управления полиции Петропавловска для операторов, ведущих прием граждан через мобильное приложение «102», оборудовали семь рабочих мест. По два рабочих места - во всех 13-ти районных отделах полиции. В Петропавловске за неделю в среднем поступает до десяти обращений. Большая часть из них относится к нарушениям Правил дорожного движения.

В целом, через мобильное приложение «102» можно сообщать обо всех фактах, входящих в компетенцию органов внутренних дел. Работает канал круглосуточно. Действует в любой точке области, где есть мобильный интернет.

«Отправить информацию зарегистрированный в приложении пользователь может в виде текстового сообщения, с прикреплением медиа-файлов, через аудиосвязь или посредством видеозвонка. Для пользователей одним из преимуществ приложения «102» является функция геолокации. То есть, если человек стал жертвой преступления или правонарушения, при этом не знает точный адрес своего местонахождения - сотрудники полиции имеют возможность оперативно установить его локацию и прибыть на помощь», - рассказал начальник управления информатизации и связи Алексей Дементьев.

Для удобства людей действует онлайн-помощник в мессенджере Telegram @QZ102bot и в Facebook. Адреса онлайн-помощников в виде списка представлены на главной странице портала Министерства внутренних дел.



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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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