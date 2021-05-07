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    12:36, 07 Май 2021 | GMT +6

    Как относятся казахстанцы к вакцинации – результаты соцопроса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане провели опрос для выяснения отношения граждан к вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Результаты опроса опубликованы на сайте Demos.kz.

    Всего в опросе участвовали 1100 человек, из них 53 % - женщины, 47 % - мужчины. 85 % из числа опрошенных предпочли отвечать на русском языке, 15 % - на казахском.

    Возрастные категории:

    • 25-34 (26%, 284 голоса)

    • 35-44 (21%, 234 голоса)

    • 45-54 (17%, 185 голосов)

    • 18-24 (16%, 173 голоса)

    • 55-64 (12%, 136 голосов)

    • 65 и старше (8%, 88 голосов).

    Участникам задали шесть вопросов.

    1. Поменялось ли Ваше отношение к вакцинации с начала пандемии?

    • Да, поменялось в пользу вакцинации - 34%, 369 голосов

    • Нет, я всегда был за вакцинацию - 30%, 326 голосов

    • Нет, я был и остаюсь противником вакцинации - 14%, 157 голосов

    • Затрудняюсь ответить - 13%, 148 голосов

    • Да, теперь я против вакцинации - 9%, 100 голосов

    2. Как Вы относитесь к вакцинации от коронавируса?

    • Положительно. Это единственный эффективный способ защититься от коронавируса - 59%, 647 голосов

    • Нейтрально, вакцинация принципиально не изменит ситуацию - 23%, 252 голоса

    • Негативно, вакцинация только усугубит ситуацию - 12%, 134 голоса

    • Затрудняюсь ответить - 6%, 67 голосов

    3. Вы получили вакцину от COVID-19?

    • Нет и не планирую - 32%, 347 голосов

    • Еще нет, но планирую в ближайшее время - 26%, 288 голосов

    • Нет. Но возможно поставлю вакцину позже, когда оценю ее эффективность - 21%, 236 голосов

    • Да - 14%, 152 голоса

    • Затрудняюсь ответить - 7%, 77 голосов

    4. По какой причине Вы не хотите прививаться?

    • Не задан - 68%, 752 голосов

    • Имеются противопоказания к вакцинации - 14%, 155 голосов

    • Опасаюсь тяжелых последствий - 4%, 49 голосов

    • Не доверяю - возможно вирус и вакцину придумали - 4%, 49 голосов

    • Я уже переболел - 3%, 37 голосов

    • Не верю в эффективность вакцинации - 3%, 35 голосов

    • Затруднились ответить 2%, 21 голос

    • По религиозным убеждениям - 0%, 2 голоса

    На вопрос, вакцину какой страны вы считаете наиболее качественной, 62% (681 голос) ответили, что доверяют российской вакцине «Спутник-V». 22% опрошенных (239 голосов) затруднились ответить. Казахстанской вакцине QazCovid-in доверяют 12% (131 голос), американской Pfizer - всего 2% (22 голоса), AstraZeneca (Великобритания, Швеция) - 2% (18 голосов). Китайскую вакцину Sinovac Biotech наиболее качественной считает 1% опрошенных (9 голосов).

    При этом 66% (722 голоса) затруднились ответить на вопрос, вакцину какой страны они считают наиболее небезопасной. 11 % (123 голоса) считают небезопасной китайскую вакцину Sinovac Biotech, 8% (85 голосов) опрошенных не доверяют вакцине AstraZeneca (Великобритания, Швеция), 6% (71 голос) - американской вакцине Pfizer. Отечественную вакцину QazCovid-in считают небезопасной 5% опрошенных (51 голос) и 4% (48 голосов) - российскую «Спутник-V».


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество
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