Как относятся казахстанцы к вакцинации – результаты соцопроса
Результаты опроса опубликованы на сайте Demos.kz.
Всего в опросе участвовали 1100 человек, из них 53 % - женщины, 47 % - мужчины. 85 % из числа опрошенных предпочли отвечать на русском языке, 15 % - на казахском.
Возрастные категории:
• 25-34 (26%, 284 голоса)
• 35-44 (21%, 234 голоса)
• 45-54 (17%, 185 голосов)
• 18-24 (16%, 173 голоса)
• 55-64 (12%, 136 голосов)
• 65 и старше (8%, 88 голосов).
Участникам задали шесть вопросов.
1. Поменялось ли Ваше отношение к вакцинации с начала пандемии?
• Да, поменялось в пользу вакцинации - 34%, 369 голосов
• Нет, я всегда был за вакцинацию - 30%, 326 голосов
• Нет, я был и остаюсь противником вакцинации - 14%, 157 голосов
• Затрудняюсь ответить - 13%, 148 голосов
• Да, теперь я против вакцинации - 9%, 100 голосов
2. Как Вы относитесь к вакцинации от коронавируса?
• Положительно. Это единственный эффективный способ защититься от коронавируса - 59%, 647 голосов
• Нейтрально, вакцинация принципиально не изменит ситуацию - 23%, 252 голоса
• Негативно, вакцинация только усугубит ситуацию - 12%, 134 голоса
• Затрудняюсь ответить - 6%, 67 голосов
3. Вы получили вакцину от COVID-19?
• Нет и не планирую - 32%, 347 голосов
• Еще нет, но планирую в ближайшее время - 26%, 288 голосов
• Нет. Но возможно поставлю вакцину позже, когда оценю ее эффективность - 21%, 236 голосов
• Да - 14%, 152 голоса
• Затрудняюсь ответить - 7%, 77 голосов
4. По какой причине Вы не хотите прививаться?
• Не задан - 68%, 752 голосов
• Имеются противопоказания к вакцинации - 14%, 155 голосов
• Опасаюсь тяжелых последствий - 4%, 49 голосов
• Не доверяю - возможно вирус и вакцину придумали - 4%, 49 голосов
• Я уже переболел - 3%, 37 голосов
• Не верю в эффективность вакцинации - 3%, 35 голосов
• Затруднились ответить 2%, 21 голос
• По религиозным убеждениям - 0%, 2 голоса
На вопрос, вакцину какой страны вы считаете наиболее качественной, 62% (681 голос) ответили, что доверяют российской вакцине «Спутник-V». 22% опрошенных (239 голосов) затруднились ответить. Казахстанской вакцине QazCovid-in доверяют 12% (131 голос), американской Pfizer - всего 2% (22 голоса), AstraZeneca (Великобритания, Швеция) - 2% (18 голосов). Китайскую вакцину Sinovac Biotech наиболее качественной считает 1% опрошенных (9 голосов).
При этом 66% (722 голоса) затруднились ответить на вопрос, вакцину какой страны они считают наиболее небезопасной. 11 % (123 голоса) считают небезопасной китайскую вакцину Sinovac Biotech, 8% (85 голосов) опрошенных не доверяют вакцине AstraZeneca (Великобритания, Швеция), 6% (71 голос) - американской вакцине Pfizer. Отечественную вакцину QazCovid-in считают небезопасной 5% опрошенных (51 голос) и 4% (48 голосов) - российскую «Спутник-V».