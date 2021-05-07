Как относятся казахстанцы к вакцинации – результаты соцопроса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане провели опрос для выяснения отношения граждан к вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Результаты опроса опубликованы на сайте Demos.kz.

Всего в опросе участвовали 1100 человек, из них 53 % - женщины, 47 % - мужчины. 85 % из числа опрошенных предпочли отвечать на русском языке, 15 % - на казахском.

Возрастные категории:

• 25-34 (26%, 284 голоса)

• 35-44 (21%, 234 голоса)

• 45-54 (17%, 185 голосов)

• 18-24 (16%, 173 голоса)

• 55-64 (12%, 136 голосов)

• 65 и старше (8%, 88 голосов).

Участникам задали шесть вопросов.

1. Поменялось ли Ваше отношение к вакцинации с начала пандемии?

• Да, поменялось в пользу вакцинации - 34%, 369 голосов

• Нет, я всегда был за вакцинацию - 30%, 326 голосов

• Нет, я был и остаюсь противником вакцинации - 14%, 157 голосов

• Затрудняюсь ответить - 13%, 148 голосов

• Да, теперь я против вакцинации - 9%, 100 голосов

2. Как Вы относитесь к вакцинации от коронавируса?

• Положительно. Это единственный эффективный способ защититься от коронавируса - 59%, 647 голосов

• Нейтрально, вакцинация принципиально не изменит ситуацию - 23%, 252 голоса

• Негативно, вакцинация только усугубит ситуацию - 12%, 134 голоса

• Затрудняюсь ответить - 6%, 67 голосов

3. Вы получили вакцину от COVID-19?

• Нет и не планирую - 32%, 347 голосов

• Еще нет, но планирую в ближайшее время - 26%, 288 голосов

• Нет. Но возможно поставлю вакцину позже, когда оценю ее эффективность - 21%, 236 голосов

• Да - 14%, 152 голоса

• Затрудняюсь ответить - 7%, 77 голосов

4. По какой причине Вы не хотите прививаться?

• Не задан - 68%, 752 голосов

• Имеются противопоказания к вакцинации - 14%, 155 голосов

• Опасаюсь тяжелых последствий - 4%, 49 голосов

• Не доверяю - возможно вирус и вакцину придумали - 4%, 49 голосов

• Я уже переболел - 3%, 37 голосов

• Не верю в эффективность вакцинации - 3%, 35 голосов

• Затруднились ответить 2%, 21 голос

• По религиозным убеждениям - 0%, 2 голоса

На вопрос, вакцину какой страны вы считаете наиболее качественной, 62% (681 голос) ответили, что доверяют российской вакцине «Спутник-V». 22% опрошенных (239 голосов) затруднились ответить. Казахстанской вакцине QazCovid-in доверяют 12% (131 голос), американской Pfizer - всего 2% (22 голоса), AstraZeneca (Великобритания, Швеция) - 2% (18 голосов). Китайскую вакцину Sinovac Biotech наиболее качественной считает 1% опрошенных (9 голосов).

При этом 66% (722 голоса) затруднились ответить на вопрос, вакцину какой страны они считают наиболее небезопасной. 11 % (123 голоса) считают небезопасной китайскую вакцину Sinovac Biotech, 8% (85 голосов) опрошенных не доверяют вакцине AstraZeneca (Великобритания, Швеция), 6% (71 голос) - американской вакцине Pfizer. Отечественную вакцину QazCovid-in считают небезопасной 5% опрошенных (51 голос) и 4% (48 голосов) - российскую «Спутник-V».