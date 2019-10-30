Как отметят юбилеи Абая и аль-Фараби в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акорде под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая заседание, Крымбек Кушербаев отметил, что проведение на высоком содержательном уровне значимых юбилейных событий станет показателем нашей независимости, сильной государственности и единства народа.

«Мы благодаря этим великим личностям доводим до мировой общественности, что в казахской степи издавна развивалась культура и наука, образование и литература. Для нас это непреходящая историческая ценность и большая ответственность», - сказал он.





На заседании, которое проходило в селекторном режиме, выступили заместитель Премьер-Министра РК Б. Сапарбаев, министр иностранных дел РК М. Тлеуберди, аким ВКО Д. Ахметов, аким Туркестанской области У. Шукеев, ректор ЕНУ им. Гумилева Е. Сыдыков, ректор КазНУ им. аль – Фараби Г. Мутанов и другие. Докладчики сообщили о ходе подготовки к празднованию юбилейных дат.

Члены государственной комиссии, детально обсудив поступившие предложения, утвердили общереспубликанские планы по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева и 1 150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби.





План по празднованию Абая включает 80 пунктов, в числе которых проведение крупных международных и республиканских общественно-значимых, культурно-просветительских мероприятий и медийных проектов.

Общереспубликанский план по подготовке и проведению 1 150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби охватывает более 50 мероприятий, направленных на изучение и осмысление наследия великого философа.