Как отметят Наурыз в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подготовлена обширная программа в честь Наурыз мейрамы. Празднование стартовало 14 марта и продолжатся до 23-го. Будут не только концерты и гуляния, но и экологические и благотворительные акции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробнее о программе рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Жумакенов.

По его словам, главная идея праздника Наурыз – укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде.

Отдельной теме посвящен каждый день:

14 марта – Көрісу күні (День приветствий);

15 марта – Аула күні (День природы);

16 марта – Шежіре күні (День памяти предков и благословений);

17 марта – Тарихқа тағзым күні (День истории);

18 марта – Игі істер күні (День добрых дел);

19 марта – Шымырлық пен шеберлік күні (День спорта и мастерства);

20 марта – Зияткерлік күні (День мудрости и знаний);

21 марта – Ұлттық тағамдар күні (День национальной кухни);

22 марта – Ұлыстың ұлы күні (массовые празднования, День весеннего равноденствия);

23 марта – Жоралғы күні (День почтения).

«Основные торжества в городах и районах области пройдут 21–22 марта, с установкой этноаулов, театрализованными представлениями, концертами, спортивными соревнованиями. По области будет установлено более 300 юрт», – сообщил Еркебулан Жумакенов.

В Караганде главное торжество состоится 22 марта. По городу установят 31 юрту: в Центральном парке культуры и отдыха, возле Дома дружбы, домов культуры Нового Майкудука, железнодорожников и «Молодежный». На набережной Центрального парка в 12:00 начнется театрализованное представление, продолжит которое концерт. Для любителей национальных видов спорта организуют соревнования. Местные ремесленники представят свои изделия на выставке.

В этот же день во Дворце культуры горняков состоится республиканский айтыс «Армысың әз Наурыз», посвященный 355-летию Бухар-жырау Калкаманулы.

На протяжении десяти дней в городах и районах пройдет череда мероприятий. В Шетском районе состоится конкурс добрососедства «Жители нашей улицы». В Абайском районе на концерте представят свое творчество этнокультурные объединения. В Сарани проведут фестиваль хореографического искусства «Золотое наследие», в Приозерске – конкурс по құрақ құрау, в Каркаралинске – конкурс юмористов к 55-летию земляка-сатирика М. Токмырзы.

Встречи с представителями трудовых династий организуют в библиотеках.

Во всех городах и районах пройдут благотворительные акции.