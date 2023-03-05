Как отметят Международный женский день в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Международного женского дня в учреждениях культуры, образования, спорта, на концертных площадках столицы пройдут десятки разноплановых праздничных мероприятий. Также в эти дни в городе проводят различные благотворительные акции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

С 3 по 10 мартав Музее Сакена Сейфуллина проходит выставка «Сәкен сүйген арулар».

5 мартав дворовом клубе «Акжол» организуют выставку детского творчества и концертную программу.

В 11:00 часов 6 мартав БЦ «Нұрсәулет» будет проходить праздничное мероприятие «Әлем әйелдермен әсем» с участием активных женщин района Байконыр. В этот же день в школах города проведут мастер-классы, литературные встречи, выставки и т.д.

Во Дворце школьников им.Аль-Фараби в 19:00 состоится женский форум Woman«s day. А во Дворце школьников им. М.Утемисова для многодетных мам организуют праздничный концерт «Көктем сыйы».

В кризисном центре «Үміт» пройдет спортивное мероприятие «Көңілді старт».

7 мартав Центре поддержки института семьи «Жанұя» состоится церемония награждения женщин, работающих в разных сферах города «Шуақты көктем». Здесь же многодетным матерям торжественно вручат подвески «Алтын алқа», «Күміс алқа».

В детских садах города в этот день пройдут утренники «Жұлдызым жарқыра», а в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» - торжественный вечер «Әлемді тербеткен әйелдер».

В 19:00 вечера в Государственном театре танца «Наз» будет организован концерт «Жан ана».

В акимате Байконырского района с праздником будут поздравлять учителей, библиотекарей, представителей правоохранительных органов и медицинской службы.

В 19:00 театр «Жастар» готовит театрализованную концертную программу Н.Жакыпбая «Жанарымдағы жалғыз әуен».

6, 7, 8 марта на улицах города проведут акцию по раздаче тюльпанов женщинам.

7 и 8 марта в рамках акции «Адреса заботы» в городе многодетным матерям, одиноким пожилым будут раздавать продуктовые корзины. Также будут поздравлять ветеранов тыла Великой Отечественной войны.

7 марта в Мемориально-музейном комплексе «АЛЖИР» организуют выставку «Ана – өмірдің гүлі».

Сразу две премьеры представит в этот день Музыкальный театр юного зрителя: в 16:00 часов покажут постановку «Гауһартас», в 19:00 – «Махаббат бар ма?».

В организациях образования запустят поздравительный челлендж «Наурыз маржандарын анама арнаймын», в котором могут принять участие отцы, деды, дети, внуки, коллективы и т.д.

На сцене Nomad City Hall 9 и 10 марта в честь праздника пройдет премьера спектакля «Кішкентай ханзада».

В 12:00 часов 11 марта Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева проводит конкурс «Super Әже».