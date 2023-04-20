Как отметят майские праздники акмолинцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 5000 мероприятий запланировано в Акмолинской области в рамках празднования Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Алмаса Алина, в регионе с 24 апреля стартует комплекс мероприятий, посвященных Дню единства.

«Во всех школах и колледжах области запланировано проведение Дня дружбы и уроков единства, направленных на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, общенационального единства и сплоченности. Кроме этого, в социальных сетях предусмотрены публикации различных акций, роликов и челленджей на тематику «Под одним шаныраком», - сообщил А. Алин.

Фото: РСК Акмолинской области.

Так, 28 апреля в «Болашак сарайы» состоится торжественная встреча с участием представителей этнокультурных объединений и общественных структур Акмолинской ассамблеи народа Казахстана.

29 апреля на площади Тәуелсіздік пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Но основное мероприятие состоится 1 мая в набережной зоне города Кокшетау, где с 13 до 16 часов пройдут областные фестивали «Бір шаңырақ астында» с участием творческих коллективов регионов области и «Достық дәмі» с участием этнокультурных объединений Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. Вниманию жителей и гостей города в 17 палатках будут представлены национальные традиции, обычаи и блюда народа Казахстана и в трех палатках - выставки декоративно-прикладного искусства тематического содержания. В этот же вечер пройдет развлекательная программа для молодежи, организованная областным молодежным ресурсным центром.

Фото: РСК Акмолинской области.

«Хочу особо отметить, что единым консолидирующим атрибутом празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы остается патриотическая лента «Жеңіс лентасы» цвета государственного флага страны, получившая широкую общественную поддержку. Патриотическая акция по массовому ношению «Жеңіс лентасы» в дни праздников стала доброй традицией, направленной на сохранение памяти о наших героях Великой Отечественной войны. В этом году также будет проведена онлайн-акция в память о наших героях «Ер есімі – ел есінде» на специально созданной в этих целях платформе, позволяющей аккумулировать всю информацию о героях-казахстанцах», - сказал А. Алин.

В рамках Дня защитника Отечества областным молодежным ресурсным центром предусмотрено проведение акций в помощь труженикам тыла - «Ардагерлерге тағзым» по раздаче продуктовых пакетов и «Қариясы бардың – қазынасы бар» по уборки территории.

Подробнее об участии школьников и студентов региона в запланированных мероприятиях рассказала руководитель отдела, опеки, попечительства и воспитательной работы управления образования Акмолинской области Айнаш Галимова.

«Впервые в этом году в преддверии майских праздников и Дня Победы во всех организациях образования будет проведен общенациональный патриотический диктант «Еркін ел ұрпағы» с участием школьников, студентов, педагогической и родительской общественности. Диктант пройдет в единое время по всей республике в 11 часов 3 мая», - сообщила А. Галимова.

В учебных заведениях планируется запустить серию конкурсов, онлайн-викторин на знание истории Великой Отечественной войны, военно-патриотических игр, квестов, смотров, построений и специальных занятий по ознакомлению школьников с различными родами войск. Во всех школах и колледжах со 2 мая будут проведены виртуальные туры для учащихся в Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил РК и комплекс-мемориал «Алжир».

«Для развития физических навыков детей и молодежи 25-27 мая пройдут областные соревнования по выполнению военно-спортивного комплекса с участием порядка 100 школьников, со 2 по 5 мая - областной этап Президентского многоборья с участием 200 школьников и студентов. 3 мая состоится ежегодный областной конкурс строя и песни среди студентов колледжей области, в котором примут участие порядка 300 человек. 5 мая в «Болашак сарайы» будет проведен слет военно-патриотических клубов организаций образования Акмолинской области с участием 600 школьников и студентов», - добавила спикер.

В День Великой Победы 9 мая повсеместно пройдут церемонии по возложению венков к памятникам героям войны. По словам руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау Куним Оразбаевой, в областном центре церемонии возложения цветов пройдут с участием акима области к памятникам Герою Советского Союза Малику Габдуллину и дважды Герою Советского Союза, генералу майору авиации Казахстана Талгату Бигельдинову, а также мемориальному комплексу «Вечный огонь», расположенному на аллее Славы.

Как добавили выступающие, акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в онлайн-формате.