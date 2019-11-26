Как отметят День Первого Президента в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента Республики Казахстан. В столице в честь праздника проводится целый ряд торжественных мероприятий, лекций, конференции, выставок, концертов, рассказывающих о неоценимом вкладе Елбасы в становление нашего государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С 25 ноября по 1 декабря во всех школах столицы проводятся лекции «Ұлт мақтанышы – Президент».

Сегодня, 26 ноября в стенах ЕНУ им. Л. Гумилева прошла научно-практическая конференция «ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ: ТҰРАҚТЫЛЫҚ, ЖАСАМПАЗДЫҚ, САБАҚТАСТЫҚ» с участием видных государственных и общественных деятелей. Цель мероприятия - воспитание молодежи в духе патриотизма, пропаганда общественно-политической деятельности, трудов крупного политика мирового масштаба – Н.А. Назарбаева.

На протяжении нескольких дней, с 27 ноября по 1 декабря, в Триумфальной арке «Мәңгілік Ел» для учащихся организуют музейный урок «Под единым шаныраком» в формате интеллектуальной игры «Брейн-ринг».

А коллектив музейно-мемориального комплекса «Алжир» приглашает 28 ноября в зал «Зерде» на мероприятие на тему «Елбасы жолымен». В программе также концерт с участием учеников СШ № 5 п. Акмол.

Для семейного досуга отлично подойдет просмотр исторического анимационного мультфильма «Күлтегін», который покажут 28 ноября в Концертном зале «Астана» в 12:00 на русском и в 15:00 - на казахском языках. Днем позже в этом же месте и в то же время состоится показ мультфильма «Мұз бала».

Ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Первого Президента, пройдет 29 ноября.

Так, в этот день в детской библиотеке №4 откроется выставка-портрет «Тұнғыш Президент - ел мақтанышы». А в массовой библиотеке №1 состоится беседа-обзор «Ел тірегі – Елбасы». В 15:00 в столичной школе №4 проведут мероприятие «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы». В 11:00 в музее Сакена Сейфуллина организуют встречу с молодыми поэтами «Елбасы – ел мерейі». К слову, здесь же с 1 по 5 декабря будет проходить выставка «Елбасы – Ел мақтанышы».

В 15:00 в зале «Nomad City Hall» пройдет показ художественного фильма «От-өзен» из киноэпопеи «Путь Лидера».

В 18.00 состоится концерт Государственного театра «Наз» «Мәңгілік елдің бағыттары, Елбасымыз бастаған нұрлы жол».

Также в этот день во всех школах города проведут единый открытый урок «Тәуелсіздіктің нұры – Тұңғыш Президент».

1 декабря учреждения культуры столицы также подготовили для жителей и гостей города насыщенную праздничную программу.

Театр кукол приглашает посмотреть мюзикл «Арыстан патша». В этот день пройдет сразу три показа постановки – в 12:00, 14:00 и 16:00. В Столичном цирке в 16:00 ждут гостей на дивертисмент с участием цирковых артистов и танцевального коллектива Contrast. Часом позже можно посетить Дворец «Жастар», где покажут благотворительный спектакль «День ангела».

В это же время в Концертном зале «Астана» состоится концерт «Тарих толқынында».

В 18:30 театр «Nomad City Hall» организует показ мелодрамы «Қош, махаббат», а Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. Калибека Куанышбаева покажет спектакль «Шәмші».

2 декабря во Дворце «Жастар» в честь праздника организуют столичный фестиваль дворовых клубов «Парад Талантов», который пройдет в рамках программы «Рухани Жаңғыру». В этот же день в монументе «Астана-Бәйтерек» презентуют аудиогиды с аудиодескрипцией, или речевым описанием визуальной информации с учетом психологических особенностей восприятия и потребностей инвалидов по зрению: на казахском, русском и английском языках.

Кроме того, в течение месяца в Нур-Султане будут проводиться разноплановые выставки, посвященные роли Первого Президента в развитии современного Казахстана.

Так, во Дворце Независимости с 30 ноября по 30 декабря можно посетить фотовыставку «Елбасымыздың арманы – асқақ Нұр-Сұлтан». На протяжении последнего месяца уходящего года в массовой библиотеке №5 будет проходить ыыставка-панорама «Елін сүйген, ел сүйген Елбасы», в специализированной библиотеке - фотовыставка «Елбасы және оның саяси тұлғасы», в массовой библиотеке №15 - виртуальная выставка «Елбасы», в библиотеках ЦБС - цикл книжных выставок «Елбасы елімнің тірегі»; «Нурсултан Назарбаев – человек, политик, лидер!»; «Менің Тұңғыш Президентым»; «Еліміздің ертеңін ойлаған елбасы»; «Елін танытқан –Елбасы». Вместе с тем, в детской библиотеке №3 организуют персональную выставку «Дара тұлға - дана тұлға».

Коллектив детской библиотеки №2 будет проводить беседу-обзор «Елбасы - біздің мақтанышымыз», в массовой библиотеке №10 организуют экскурсию в музей Первого Президента Республики Казахстан, в массовой библиотеке №3 – мероприятие «Политический портрет «Кемел елдің кеменгер басшысы»».

Кроме того, в рамках празднования Дня Первого Президента РК детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детям с особыми потребностями, воспитанникам спортивных секций и дворовых клубов будут предоставлены билеты для бесплатного посещения крупных спортивных и культурных мероприятий.