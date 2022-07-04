4 Июля 2022 20:35

Как отметят День города и День столицы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на этой неделе пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня столицы и 270-летию города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского акимата, 6-го июля праздник откроется концертом творческих коллективов города на центральной площади в 11 часов.

Запланирована детская музыкально-игровая программа с аниматорами. Школа искусств «Жас Дарын» на площадке при входе в парк культуры и отдыха представит концертную программу и проведет конкурс рисунков.

Программу празднования завершит ретро-вечер «Сағындырған әндер-ай!».

День города в этом году будут отмечать 10-го июля. Развлекательные мероприятия пройдут на главной площади, в парке культуры и отдыха, парке «Северная звезда» на озере Пестрое, Парке Победы и стадионе «Динамо».

В 11:00 на главной площади Петропавловска пройдет театрализованная концертная программа «Сүйікті қала» с массовыми хореографическими и театральными постановками. Затем концерт с участием солистов города и области.

Площадь обещают оформить фотозонами, организовать летний читальный зал, бесплатный аквагрим «Рисуем настроение». Здесь же пройдет городской конкурс среди ведущих детских игровых программ, на самую талантливую маленькую мисс Петропавловск.

Запланирована региональная выставка «Лучший товар Казахстана», на которой в 30 павильонах будет представлена продукция местных производителей.

На площадке у центрального входа в парк культуры и отдыха пройдет выступление кукольной труппы, мастер-класс по изобразительному искусству, игровая программа с аниматорами, национальные игры, поздравительный флешмоб.

На территории старого парка планируется фестиваль дворовых игр «Сүйікті қала». На стадионе «Динамо» пройдут соревнования по теннису, пляжному волейболу, мини-футболу, баскетболу и Street Workout.

На пляже озера Пестрое состоится спортивно-показательная программа фитнесс клуба «Нептун». Здесь же вечером состоится выступление группы «Азия саунд». Планируется OpenAir с участием известного диджея DJ MAYOR с эффектами файер- и светового шоу.

12 июля пройдет крестный ход от Храма святых Петра и Павла до места, где ранее располагалась Петропавловская крепость. Именно этот день считается днем основания города. В 2005-м году городской маслихат принял решение отмечать дату во второе воскресенье июля.