Как отметят День благодарности в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. В честь этой памятной даты в Астане проведут десятки разноплановых спортивных, культурных, познавательных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

В праздничные дни организации культуры, спорта, образования, столичная Ассамблея народа Казахстана и другие учреждения готовят для жителей и гостей города ряд разноплановых мероприятий. В честь Дня благодарности в Астане проводят тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы, направленные на культивирование традиций и разнообразных способов выражения благодарности. В целом, все запланированные мероприятия способствуют консолидации общества вокруг ценностей независимости, укреплению национального единства, казахстанского патриотизма.

В школах города в течение недели проводят вечер «Жаныңда жүр жақсы адам», благотворительную акцию «Герои среди нас» в благодарность героям пожаротушения и челлендж «Арамыздағы каһармандар». 1 марта представители управления образования и молодежь города организуют у монумента «Қазақ еліне мың алғыс!» одноименный флешмоб.

В этот же день в спорткомплексе «Барыс» спортсмены и воспитанники спортшкол проведут акцию «Мейірімге толы жүрек», в 16:00 часов Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 организует товарищескую игру по хоккею с шайбой среди юниоров 2010 года рождения.

В этот же день в 11:00 часов в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» состоится лекция «Алтын алма, алғыс ал». В это же время музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» организует выставку «Алғыс айту – асыл қасиет», а Музей Сакена Сейфуллина – лекцию «Қазақ еліне алғыс айтамыз».

В 19:00 вечера на сцене Музыкального театра юного зрителя пройдет музыкально-поэтический вечер «Букет созвучий музыки и слов…».

В 12:00 дня Государственный театр танца «Наз» в честь праздника организует круглый стол на тему «Мың алғыс саған – Қазағым».

В Централизованной библиотечной системе в этот день пройдут книжные выставки, воспитательные часы и акции.

1 марта в 19:00 вечера на сцене Nomad City Hall покажут спектакль «Әштен», а в Театре «Жастар» - постановку «Қиянат».

Во дворах ветеранов войны и труда молодежь столицы с 1 по 3 марта будет проводить субботники. Также в ТРЦ города и других открытых площадках планируются тематические флешмобы, различные мероприятия пройдут и в учреждениях социальной защиты.

1 марта в роддомах Астаны будет организована акция благодарности «Спасибо за жизнь!».

В День благодарности в 11:00 часов в Сквере спасателей состоится церемония возложения цветов к мемориалу, где будет дан старт акции «Батырларға алғыс!» в целях выражения благодарности сотрудникам ДЧС, которые ежедневно, рискуя собой в исключительно сложных условиях, спасают жизни и имущество жителей столицы.

Кроме того, цветы возложат и к мемориалу «Алтын жүрек», здесь же стартует акция «Дәрігерлерге мың алғыс!», направленная на то, чтобы выразить благодарность за героический труд врачей.

В 12:00 в столичном Доме дружбы состоится заседание круглого стола, посвященного Дню благодарности, с участием членов Ассамблеи народа Казахстана, депутатов Парламента, представителей государственных органов, этнокультурных объединений, средств массовой информации.