Как отметят 30-летие Независимости РК в Жаркаинском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 76 мероприятий, посвященные 30-летию Независимости, пройдут в Жаркаинском районе Акмолинской области. Об этом рассказал на брифинге аким района Жаркаинского района Жанболат Хамитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В событийный ряд 2021 года вошли такие знаменательные даты, как 150-летие казахского борца Кажымукана Мунайтпасова, 175-летие акына-импровизатора Жамбыла Жабаева.

По словам спикера, в соответствии с Концепцией празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, в районе разработан и утвержден тематический план, в который вошло 76 мероприятий.

«В рамках празднования особое внимание акцентируется на реализацию конкретных, полезных проектов и идей, направленных на широкие слои населения. Так, с начала года в районе стартовала акция «30 добрых дел», предусмотрен волонтерский социальный проект «Караван помощи». На сегодня уже оказана помощь на приобретение топлива 16 гражданам на сумму 443 тысячи тенге, приобретение лекарственных средств, вручены продуктовые наборы, оказана денежная помощь 2078 гражданам на сумму 11460,1 тысячи тенге. Общая сумма оказанной помощи составила 12,3 млн тенге», - отметил Ж. Хамитов.

В районе проводится также работа по наглядно-визуальному оформлению населенных пунктов района в соответствии с разработанным Министерством информации и общественного развития брендбуком, содержащем в себе элементы государственных символов РК.

«Хотелось бы подчеркнуть, что празднование 30-летия Независимости нашей страны стало основным лейтмотивом реализации проектов и всех проводимых в Жаркаинском районе мероприятий и инициатив, направленных на повышение благополучия граждан», - резюмировал Ж. Хамитов.