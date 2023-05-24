Как отметят 200-летие Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Город Кокшетау был основан как военное укрепление в 1824 году. Накануне 200-летия областного центра аким Кокшетау Бауржан Гайса поделился на прошедшем брифинге планами, чего ждать в юбилейный год кокшетауцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, подготовка к праздничной дате уже началась. В городе будет реализовано сразу несколько проектов. Часть из них связана с благоустройством.

В частности, планируется закольцевать дорогу вокруг озера Копа. Тут будет реализовано сразу несколько проектов: дорога от моста до ул. Кенесары, от Кенесары до развилки, от развилки до Красного Яра. Дорога предполагает четырехполосное движение.

«Уже вышли проекты и мы провели конкурсы по дороге от Сарыарки в сторону Красного Яра. Также планируем дорогу по проспекту Назарбаева вывести на объездную трассу, проект сейчас на экспертизе. По дорогам большой объем - это более 20 млрд тенге. Если нас поддержат, всю эту работу мы начнем делать», - сказал Б. Гайса.

В планах также сделать парк возле ДК «Кокшетау» и завершить Парк борцам революции, реконструкция которого идет уже несколько лет.

«Мы отработали по городу порядка 18 локаций, которые хотим сделать скверами. Сейчас разрабатываем эскизные проекты. Мы печатали эскизы в СМИ, призывали кокшетауцев вносить свои предложения. Ну и, соответственно, на 200-летие мы разработали план культурно-массовых мероприятий по городу: каждый месяц будет идти под определенной эгидой», - добавил аким.