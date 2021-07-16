Как отметить Курбан айт в Атырауской области - вышло новое постановление
Акиматам города Атырау, районов, Департаменту полиции Атырауской области, Управлению по делам религии Атырауской области, представителям духовного управления мусульман Атырауской области, в период празднования Курбан айт предписано:
- организовать проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт Qurban2021.kz;
- обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил при убое, транспортировке и хранении скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных), при этом с допуском задействованных лиц вакцинированных двумя компонентами вакцины против COVID-19 или с отрицательным результатом ПЦР-тестирования со сроком не позднее 72 часов, с обеспечением их средствами индивидуальной защиты;
- организовать, в соответствии с требованиями санитарных норм и профилактических мер по недопущению распространения COVID-19, места реализации скота населению по следующим установленным адресам города: вдоль трассы Атырау-Доссор-Индер, вдоль трассы Атырау-Дамба-Алгабас (аналогичные места дислокации определить в районах);
- разрешить организацию забоя и реализации скота в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы (убойные пункты города: КХ «Асыл Агро» вдоль трассы Атырау-Астрахань, ИП «Куаныш» мкр. «Береке», «Адал» вдоль трассы «Атырау-Махамбет», «Тума» мкр. «Жерұйық», сельскохозяственный рынок «Елнас» по ул. Тайманова, убойные площадки в районах, согласно перечню, утвержденному ветеринарной службой);
- запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;
- запретить реализацию скота с автомашин, забой и реализацию скота в частных домовладениях;
Также, согласно документу, организовывается работа мобильных групп для мониторинга и принятия соответствующих мер к нарушителям карантинных мер; усиливается государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор за убойными пунктами на территории области.
Постановление вступает в силу с 00 часов 19 июля 2021 года.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.