Как отметить Курбан айт в Атырауской области - вышло новое постановление

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акиматам города Атырау, районов, Департаменту полиции Атырауской области, Управлению по делам религии Атырауской области, представителям духовного управления мусульман Атырауской области, в период празднования Курбан айт предписано:

- организовать проведение жертвоприношения (Курбандык) в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт Qurban2021.kz;

- обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил при убое, транспортировке и хранении скоропортящихся продуктов (мясо жертвенных животных), при этом с допуском задействованных лиц вакцинированных двумя компонентами вакцины против COVID-19 или с отрицательным результатом ПЦР-тестирования со сроком не позднее 72 часов, с обеспечением их средствами индивидуальной защиты;

- организовать, в соответствии с требованиями санитарных норм и профилактических мер по недопущению распространения COVID-19, места реализации скота населению по следующим установленным адресам города: вдоль трассы Атырау-Доссор-Индер, вдоль трассы Атырау-Дамба-Алгабас (аналогичные места дислокации определить в районах);

- разрешить организацию забоя и реализации скота в убойных пунктах и площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветеринарной службы (убойные пункты города: КХ «Асыл Агро» вдоль трассы Атырау-Астрахань, ИП «Куаныш» мкр. «Береке», «Адал» вдоль трассы «Атырау-Махамбет», «Тума» мкр. «Жерұйық», сельскохозяственный рынок «Елнас» по ул. Тайманова, убойные площадки в районах, согласно перечню, утвержденному ветеринарной службой);

- запретить проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе;

- запретить реализацию скота с автомашин, забой и реализацию скота в частных домовладениях;

Также, согласно документу, организовывается работа мобильных групп для мониторинга и принятия соответствующих мер к нарушителям карантинных мер; усиливается государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор за убойными пунктами на территории области.

Постановление вступает в силу с 00 часов 19 июля 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.