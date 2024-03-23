Как отметили Наурыз в Китае

Творческий коллектив ансамбля песни и танца Или-Казахской автономной области (ИКАО) СУАР КНР в рамках празднования Наурыз представил праздничную программу для жителей и гостей Пекина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Праздник весеннего равноденствия прошел в парке «Житань» в столице Китая, в ходе которого творческий коллектив казахского ансамбля ИКАО показал увлекательное и яркое музыкально-театрализованное представление.

— Начиная с 1982 года казахи, проживающие в Пекине, традиционно отмечают Наурыз. В этом году в столицу Китая приехал коллектив ансамбля песни и танца Или-Казахской автономной области, который своими выступлениями создал праздничное настроение и атмосферу радости, — сообщил член Союза писателей КНР Акбар Мажит.

Напомним, что праздник Наурыз в 2009 году был включен в ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С этого времени 21 марта объявлено как Международный день Наурыз.