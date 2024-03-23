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    15:07, 23 Март 2024 | GMT +6

    Как отметили Наурыз в Китае

    китай
    Фото: Руслан Сулейменов/Kazinform

    Творческий коллектив ансамбля песни и танца Или-Казахской автономной области (ИКАО) СУАР КНР в рамках празднования Наурыз представил праздничную программу для жителей и гостей Пекина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Праздник весеннего равноденствия прошел в парке «Житань» в столице Китая, в ходе которого творческий коллектив казахского ансамбля ИКАО показал увлекательное и яркое музыкально-театрализованное представление.

    — Начиная с 1982 года казахи, проживающие в Пекине, традиционно отмечают Наурыз. В этом году в столицу Китая приехал коллектив ансамбля песни и танца Или-Казахской автономной области, который своими выступлениями создал праздничное настроение и атмосферу радости, — сообщил член Союза писателей КНР Акбар Мажит. 

    Напомним, что праздник Наурыз в 2009 году был включен в ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. С этого времени 21 марта объявлено как Международный день Наурыз.

    Теги:
    Праздник Наурыз ЮНЕСКО Общество Национальные традиции
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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