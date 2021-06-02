Как отметили День защиты детей в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялась традиционная встреча акима Восточно-Казахстнской области Даниала Ахметова с одаренными детьми со всего региона. Все они – победители международных и республиканских интеллектуальных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Примечательно, что для школьников области этот учебный год стал очень плодотворным. Ими было завоевано 146 медалей на международных, республиканских интеллектуальных олимпиадах и научных конкурсах, из которых 28 золотых, 45 серебряных и 73 бронзовых медалей.

Юные спортсмены области стали обладателями 17 золотых, 16 серебряных и 20 бронзовых медалей. В творчестве, школьники смогли проявить свой талант на национальной и международной арене. 97 юных поэтов, музыкантов, художников, танцоров и певцов стали лауреатами престижных конкурсов.

Встреча прошла за круглым столом в формате свободного общения. Даниал Ахметов поздравил всех участников с Международным днем защиты детей и отметил, что одаренная молодежь – это гордость любого государства, так как от их знаний, новых идей во многом зависит его будущее, а достижения детей формируют имидж и авторитет области. Дети рассказали главы региона о своих увлечениях и достижениях. Юная художница Газиза Танабек подарила акиму ВКО свою картину, которая была удостоена гран-при международного творческого конкурса.

Также своим мнением о подготовках к соревнованиям поделился капитан самой юной волейбольной команды, одержавшей победу на республиканской Национальной школьной лиге Жигер Мамышев, который отметил, что в команде царит дружеская атмосфера и все игроки готовы приложить максимум усилий, все свое мастерство, чтобы добиться успеха. По завершении капитан команды попросил Даниала Ахметова поставить автограф на волейбольном мяче, который в дальнейшем станет залогом успехов и побед в соревнованиях.

Все одаренные школьники сегодня получили грамоты и подарки от имени Даниала Ахметова. Делясь своими впечатлениями, ребята выразили благодарность за созданные условия и пообещали сделать все возможное, чтобы оправдать надежды, возложенные на них.

Также сегодня состоялся традиционный творческий конкурс «7 керемет». Только в этом году он прошел в дистанционном формате. Все желающие ребята из городов и районов области в возрасте от 5 до 17 лет могли продемонстрировать свои таланты и навыки в конкурсе рисунков на тему «Моя Родина – Казахстан», конкурсе авторских стихотворений на тему «Вот оно какое, наше лето», конкурсе аппликаций, фотоконкурсе «Сохраним природу вместе», конкурсе презентаций «Безопасное лето», конкурсе солистов-молодых исполнителей детских песен «Бақытты балалық шақ», а также принять участие в квесте «Дорога к знаниям».

В парке Левобережного комплекса с детьми встретились спасатели ДЧС ВКО, которые рассказали о соблюдении правил пожарной и личной безопасности на берегу реки и озера. После занимательной викторины дети смогли прокатиться на пожарной машине и на катере, а после – поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, получить благодарственные письма и мороженое.