Как отметили День защиты детей в ВКО
Примечательно, что для школьников области этот учебный год стал очень плодотворным. Ими было завоевано 146 медалей на международных, республиканских интеллектуальных олимпиадах и научных конкурсах, из которых 28 золотых, 45 серебряных и 73 бронзовых медалей.
Юные спортсмены области стали обладателями 17 золотых, 16 серебряных и 20 бронзовых медалей. В творчестве, школьники смогли проявить свой талант на национальной и международной арене. 97 юных поэтов, музыкантов, художников, танцоров и певцов стали лауреатами престижных конкурсов.
Встреча прошла за круглым столом в формате свободного общения. Даниал Ахметов поздравил всех участников с Международным днем защиты детей и отметил, что одаренная молодежь – это гордость любого государства, так как от их знаний, новых идей во многом зависит его будущее, а достижения детей формируют имидж и авторитет области. Дети рассказали главы региона о своих увлечениях и достижениях. Юная художница Газиза Танабек подарила акиму ВКО свою картину, которая была удостоена гран-при международного творческого конкурса.
Также своим мнением о подготовках к соревнованиям поделился капитан самой юной волейбольной команды, одержавшей победу на республиканской Национальной школьной лиге Жигер Мамышев, который отметил, что в команде царит дружеская атмосфера и все игроки готовы приложить максимум усилий, все свое мастерство, чтобы добиться успеха. По завершении капитан команды попросил Даниала Ахметова поставить автограф на волейбольном мяче, который в дальнейшем станет залогом успехов и побед в соревнованиях.
Все одаренные школьники сегодня получили грамоты и подарки от имени Даниала Ахметова. Делясь своими впечатлениями, ребята выразили благодарность за созданные условия и пообещали сделать все возможное, чтобы оправдать надежды, возложенные на них.
Также сегодня состоялся традиционный творческий конкурс «7 керемет». Только в этом году он прошел в дистанционном формате. Все желающие ребята из городов и районов области в возрасте от 5 до 17 лет могли продемонстрировать свои таланты и навыки в конкурсе рисунков на тему «Моя Родина – Казахстан», конкурсе авторских стихотворений на тему «Вот оно какое, наше лето», конкурсе аппликаций, фотоконкурсе «Сохраним природу вместе», конкурсе презентаций «Безопасное лето», конкурсе солистов-молодых исполнителей детских песен «Бақытты балалық шақ», а также принять участие в квесте «Дорога к знаниям».
В парке Левобережного комплекса с детьми встретились спасатели ДЧС ВКО, которые рассказали о соблюдении правил пожарной и личной безопасности на берегу реки и озера. После занимательной викторины дети смогли прокатиться на пожарной машине и на катере, а после – поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, получить благодарственные письма и мороженое.