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    18:52, 09 Май 2024 | GMT +6

    Как отметили День Победы в Костанае и Рудном

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    9 Мая для жителей Костанайской области - светлый и одновременно грустный праздник. В районах и городах прошли торжественные возложения цветов, а также концертные программы и чествования ветеранов. Корреспондент агентства Kazinform побывала на мероприятиях и узнала, как сейчас люди отмечают День Победы.

    Концертная программа «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды!» в Рудном началась в 10 утра. Для ветеранов, гостей и жителей города выступали местные артисты, исполняли песни военных лет.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    -У меня воевали отец и дядя. Солодянкин Григорий и Каратаев Евстигней. К сожалению, их нет в живых, но точно помню, что отец дошел до Кёнигсберга, а дядя участвовал в двух войнах. День Победы для меня - это грусть и печаль. Сердце плачет, потому что не должно умирать столько людей, – сказала рудничанка Нина Бурдина.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В 11 часов началось торжественное возложение цветов. Люди приносили гвоздики к главному моменту – обелиску Славы. Цветочные композиции, как дань памяти, возложили аким города Рудного Виктор Ионенко, руководство АО «ССГПО», управления полиции города Рудного и другие.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    - Годы войны пришлись на молодость моих бабушки и дедушки. Подскальнюк Анна и Михаил родом из села Константиновки Костанайской области. Бабушка была труженица тыла, а дедушка участвовал в боях на Халхин -Голе. С войны вернулись живыми, – поделилась Светлана Бойко.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Еще одно возложение цветов состоялось возле памятника, посвященного участникам Великой Отечественной войны.

    В Костанае люди собирались возле Парка Победы тоже с раннего утра. Начало торжественного митинга с церемонией возложения гирлянды воинской славы к Вечному Огню, минутой молчания, оружейным салютом в память о погибших и возложением цветов к Мемориалу стартовало в 11 часов.

    После официальной части праздника работу продолжили концертные площадки с участием творческих коллективов. Традиционно костанайцы могли попробовать солдатскую кашу.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Щербакова

    - Для меня это в первую очередь День победы наших дедов, которых осталось очень мало. Мой дедушка тоже был в рядах тех, кто воевал. К сожалению, его уже нет в живых. Раньше мы часто собирались, но после его смерти такие встречи стали очень редкими. Поэтому желаю, чтобы ветераны жили долго, получали поддержку от государства. Чтобы не угасала память и почет, – сказала жительница Костаная Жадира Жумасултанова.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Щербакова

    В Парке Победы по традиции очень много людей. Особенно мило смотрятся малыши в тематической одежде. Пришла выразить дань погибшим и молодежь – по словам многих, именно они являются продолжателями этой традиции.

    - День Победы выражается в памяти по погибшим близким, которых уже не вернуть. К слову, воевал мой прадед, правда, я знаю о нем совсем немного. Я считаю, что такие дни обязательно нужны, и наша задача сохранять традиции и передавать их дальше, – сказала студентка Анастасия Точилкина.

    Участие в ежегодном шествии принимали и представители АНК, для которых торжественное возложение цветов стало уже доброй традицией. Участниками в этот раз стали молодежное крыло, члены разных этнокультурных объединений.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Щербакова

    Историями про своих прадедушек и прабабушек рассказали и совсем юные костанайцы. Вместе со своими родителями они также пришли выразить дань погибшим солдатам.

    - Мой прадедушка Лойко Василий Андреевич воевал на знаменитой «Катюше». В одном из боев, смог завести врагов в западню и подорвал их. Перенес 12 ранений и 2 контузии, – рассказал Егор Иванов.

    День Победы в Костанае и Рудном
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Герои ВОВ Регионы Костанайская область День Победы История Казахстана 9 Мая Костанай Ветераны
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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