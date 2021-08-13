Как отметили День молодежи в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны и Международного дня молодежи в регионе проведен ряд разноформатных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В Кокшетау прошла встреча заместителя акима области Айны Мусралимовой с работающей молодежью ТОО «Кокшетауский автобусный парк». Сегодня на предприятии трудятся более 200 человек, примерно 30 процентов из них — молодежь.

Заместитель руководителя региона поздравила молодых людей с праздником и вручила им памятные подарки.

«От вас, молодых специалистов, зависит будущее не только родного региона, но и всей нашей страны. Сегодня, в День молодежи, особенно приятно отметить, что вы делаете успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваетесь первых важных побед в различных сферах, реализуете общественные, спортивные и социальные проекты. Будущее нашей страны - молодые люди, яркие и энергичные, определяющие перспективы славной истории нашей страны», - отметила в своей приветственной речи Айна Мусралимова.

Областной молодежный ресурсный центр совместно с активистами молодежных организаций и волонтерами организовал поздравительные акции по чествованию молодежи региона.

Поздравлениями были охвачены представители различных сфер деятельности и отраслей - молодые ученые, врачи, учителя, предприниматели, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, работники промышленных предприятий, водители, полицейские, социальные работники, а также многодетные семьи.

В зоне отдыха «Aurora Garden» молодежный ресурсный центр области провел обучающий лагерь «Youth Camp Aqmola - 2021» для директоров молодежных ресурсных центров районов и городов, лидеров молодежных общественных объединений и волонтеров с приглашением республиканских тренеров-экспертов. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм.

«Участникам предоставилась возможность обмена опытом, обучения навыкам организации и проведения различных мероприятий. Лагерь является универсальной площадкой для презентации своих работ, проектов и раскрытия творческого потенциала, - поделился руководитель КФ «Альянс студентов Кокшетау» Дастан Ермеков.

К слову, мероприятия ко Дню молодежи проведены во всех районах и городах области. В их числе чествование активной молодежи, интеллектуальные игры, видеопоздравления, различные поздравительные акции. Всего мероприятиями охвачено более 5 тысяч молодых людей.