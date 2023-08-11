Как отметили День Абая на родине поэта

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - С утра в области Абай состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого казахского поэта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ученые, общественные деятели, творческая интеллигенция, депутаты, молодежь сегодня возложили цветы памятнику великого писателя, поэта, просветителя Абая Кунанбаева. В церемонии принял участие аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Глава региона отметил, что мы отдаем не только дань уважения великой личности, но и на пропаганду жизни и творчества поэта, оставившего неоценимое творческое наследие и заметный след в истории страны.

«Наследие Абая – это духовное богатство, вобравшее в себя всю мудрость казахского народа, накопленную на протяжении долгих лет. Его труды бессмертны, с течением времени они не теряют актуальности и по сей день во многом определяют ориентиры общественной жизни нации. Сегодняшнее поколение должно питать корни наследия Абая и наполнять нас духовным богатством», - сказал Нурлан Уранхаев.

В честь праздника, с 8 августа во всех районах и городах области Абай првели более 50 культурно-просветительских мероприятий.

Были подведены итоги XXIV республиканских Абаевских чтений. Более 130 школьников в составе 23 команд из всех регионов страны в течение трех дней соревновались в знаниях произведений Абая по шести номинациям. По итогам конкурса дипломами Минпросвещения РК награждены 56 учащихся.

Кроме того, историк Мадияр Насыров и заместитель директора Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника – музея Абая «Жидебай-Бөрілі» Мейрамгуль Кайрамбаева сообщили, что в Семее, на территории старинного мусульманского кладбища, нашли могилу учителя Абая Риза-ат-дина ибн Уалида.