Как отмечают юбилей  Ибрая Алтынсарина в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как отмечают 180-летие Ибрая Алтынсарина в Костанайской области рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

В Национальном музее РК состоялся круглый стол «Үміт еткен көзімнің нұры балам...», посвященный 180-летию великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина. В ходе мероприятия было зачитано поздравительное письмо акима Костанайской области участникам круглого стола, в котором Архимед Мухамбетов рассказал, какие мероприятия проводятся в регионе в честь юбилея великого педагога.

«Место рождения Ибрая Алтынсарина включено в список священных мест Казахстана. В рамках программы «Рухани жаңғыру» был реконструирован мавзолей великого просветителя. В честь 180-летия в областном центре был возведен памятник Ибраю Алтынсарину. Производится ремонт культурных и образовательных объектов, носящих имя просветителя. Работа в данном направлении будет и дальше продолжена», - сообщил Архимед Мухамбетов.

Ранее сообщалось, что в Национальном музее РК открылась выставка «Даланың дара ұстазы», посвящённая 180-летию великого казахского просветителя Ибрая Алтынсарина

На выездной выставке «Даланың дара ұстазы» представлены уникальные ценные экспонаты из фонда Костанайского областного мемориального музея Ибрая Алтынсарина. Здесь и исторические документы, и письма Ибрая Алтынсарина, и его личные вещи.